Сколько можно морить кота голодом: сколько протянет пушистик в период вашего отсутствия

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Эксперты рассказали, сколько кот проживет без еды и воды

2:13
Зоосфера » Кошки

Одни из наиболее критических потребностей в жизни, как для людей, так и для животных, включают в себя воду и пищу. Отсутствие доступа к питьевой воде может серьезно негативно отразиться на здоровье, так как организм не может восполнить жидкость, которую он теряет через потоотделение и мочеиспускание. Кошки, имеющие свои корни в пустынях, могут выживать некоторое время без воды благодаря своей природной адаптации.

Эксперты рассказали, сколько кот проживет без еды и воды
Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако домашние кошки не обладают такой же выносливостью без воды и пищи, как и их дикие родственники, приспособленные к жизни в экстремальных условиях пустыни. Поэтому владельцам приходится регулярно следить за их рационом. Например, при появлении у кошки диареи или рвоты, она быстро теряет жидкость, поэтому важно обеспечить ей достаточное количество воды в такие моменты.

Считается, что здоровая кошка может прожить без воды от 2 до 4 дней, но если она больна, этот срок существенно сокращается до 12-48 часов.

Вода играет ключевую роль в организме кошки. Недостаток жидкости может вызвать серьезные нарушения, включая проблемы с почками. Поэтому важно следить за тем, чтобы кошка получала достаточное количество воды. Это можно делать, добавляя влагу в ее пищу или использованием специальных поилок. Чтобы точно определить, сколько воды необходимо вашему питомцу, лучше всего проконсультироваться с ветеринаром.

Многие владельцы кошек замечают, что их питомцы предпочитают пить из крана, а не из миски. Это объясняется инстинктивным предпочтением к проточной воде, которая кажется им более чистой и свежей. Поэтому важно обеспечить доступ кошки к чистой воде, располагая миски в правильных местах.

На способность кошки выживать без пищи влияет множество факторов, таких как здоровье, возраст, окружающая среда и погода. Взрослые кошки могут прожить без еды до двух недель, но котята страдают от голода быстрее из-за их меньшей выносливости и необходимости постоянного питания.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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