Как не загубить своего питомца без правильного ухода за шерстью весной: советы ветеринаров

Ветеринар Ведерникова: питомцу весной необходим правильный уход за шерстью

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Недостаток должного ухода за шерстью после зимы угрожает возникновением кожных проблем у собак и кошек, утверждает ветеринарный врач Екатерина Ведерникова из государственной ветклиники Вешняки.

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Она отмечает, что весной животные начинают линять — это естественное явление, вызванное изменением температуры окружающего воздуха. В дикой природе они сами избавляются от старой шерсти, теребясь о деревья и кустарники. В домашних условиях помощь грумера или владельца необходима, так как животные не могут самостоятельно справиться с этим процессом.

"Период линьки может быть неприятным для животных: выпадающая шерсть вызывает зуд и дискомфорт. Поэтому регулярное вычесывание важно для уменьшения этих неприятных ощущений. За зиму в шерсти могут накопиться грязь и реагенты, что приводит к ее повреждению и делает шубку питомца тусклой", — подчеркивает врач.

Надлежащий уход необходим не только для внешнего вида, но и для здоровья животных. Грязная шерсть может стать местом обитания паразитов, а кожа под замаранными и запутанными волосами страдает от недостатка воздуха, что может вызвать различные кожные заболевания, от себорейного дерматита до инфекций, сообщает Москва 24.

Посещение грумера важно, особенно для животных с длинной или густой шерстью, так как хозяева могут не справиться с необходимыми процедурами. Некоторые породы собак, особенно жесткошерстные, требуют постоянного ухода, так как они практически не линяют и нуждаются в тримминге для удаления отмершей шерсти.

Грумеры также предлагают услугу экспресс-линьки, которая помогает удалить отмершую шерсть за один сеанс. Эта процедура включает в себя мытье, использование специального бальзама для удаления шерсти, интенсивное вычесывание и сушку феном. После нее шерсть становится более здоровой, а дома владельцам приходится меньше убираться.

Наиболее популярной услугой грумеров остается комплексный уход, который включает в себя мытье, стрижку, обрезку когтей, чистку ушей и параанальных желез.