Это просто пищевой мусор: стала известна страшная правда о том, из чего делают кошачий корм

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Ученые рассказали, как и из чего сделан кошачий корм

3:01
Зоосфера » Кошки

Существует множество точек зрения среди владельцев кошек относительно кормления их пушистых друзей. Некоторые возмущены громкими названиями кормов, другие полагают, что эти продукты лишь способ утилизации пищевых отходов.

Ученые рассказали, как и из чего сделан кошачий корм
Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Интересно отметить, что как в случае с кормами для кошек с изысканными названиями, так и с обычной человеческой пищей, как, например, макароны и сосиски, название играет менее важную роль, чем состав продукта. Информация о составе доступна на упаковке, но не всегда понятна обычному потребителю. Например, термин "мясо" может означать, что продукт был измельчен и высушен. Для достижения желаемой текстуры и вкуса добавляются эмульгаторы, загустители и ароматизаторы, такие как экстракты растений.

Вопрос "полезно или вредно?" стоит потому, что кошачий корм является концентрированным источником питательных веществ, и может содержать повышенное количество холестерина. Для нейтрализации этого эффекта и снижения риска заболеваний сердечно-сосудистой системы могут добавляться элементы, связывающие желчные кислоты. Однако, несмотря на то, что состав продукта указан на упаковке, делать поспешные выводы о его качестве не стоит. Производители кормов не всегда честны, иначе кошки, потребляющие готовые корма, не испытывали бы необходимости в дополнительной пище.

Термин "мясо", указанный на упаковке, может включать в себя жир, хрящи, сухожилия, а также части кожи и кровеносных сосудов. Диафрагма и сердце также могут называться "мясом". Но отдельные виды мяса, такие как рыба и птица, не подпадают под это определение.

Производитель решает, стоит ли указывать конкретное название мяса, но для некоторых видов, например, кролика, это обязательно. Под мясом птицы понимается все, кроме голов, ног, перьев и внутренностей. Кости и кожа также могут использоваться, как источники кальция. "Субпродукты" включают ноги, головы и внутренности. В дешевых кормах они могут быть основным компонентом.

При обработке сырья для производства корма удаляются микроорганизмы, жиры и влага, оставляя минералы и белки. "Мясная мука" может быть изготовлена из тканей млекопитающих, но производитель не всегда указывает вид млекопитающих.

Кости также могут включаться в муку, но их источник не всегда указывается. Для связывания элементов добавляют ячмень, рис, кукурузу и картофель, а для улучшения вкуса — масла и жиры. Витамины и минералы обычно добавляются искусственно. Консерванты необходимы для продолжительного хранения, но их использование должно быть указано на упаковке.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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