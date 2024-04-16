Отдать кучу денег или подобрать дворнягу: какой выбор кошки можно считать правильным

Эксперты рассказали, как определить, какая кошка нужна именно вам

3:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Приверженные традиционным стилям содержания домашних животных обычно предпочитают кошек или собак. Любители кошек часто заранее знают, что выберут именно этого питомца, и им остается только определиться — хотят ли они породистого кота или обычного без каких-либо особых "титулов".

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Цели при выборе питомца часто сводятся к выбору определенной породы просто потому, что она пользуется популярностью на данный момент. Однако это не всегда лучший подход, учитывая, что питомец будет жить в вашем доме много лет, в то время как мода на породу может быстро угаснуть. Выбирать конкретную породу следует только в том случае, если вы планируете заниматься ее разведением.

В этом случае важно найти надежного заводчика, проверить документы, подтверждающие происхождение породы. В качестве компаньонов, ищущих дружеские отношения с питомцем, идеально подходят беспородные кошки. Некоторые люди настолько стремятся завести породистого кота, что выбирают его даже в случае наличия каких-либо заболеваний, вместо того чтобы выбрать красивого и здорового, но не породистого котенка. На самом деле у беспородных кошек есть множество преимуществ.

Различия между беспородными и породистыми кошками, в большинстве случаев, касаются не только характеристик характера и окраса, но и качества здоровья и продолжительности жизни. Породистых кошек часто выводят искусственно, что может привести к скрещиванию с "родственниками", что отрицательно сказывается на их здоровье. Иногда для определенных пород характерны специфические заболевания.

Тем временем, у обычных кошек обычно крепкое здоровье и отличный иммунитет, что позволяет им лучше справляться с болезнями. Это частично связано с более сложными условиями для выживания, которые они испытывают. Их продолжительность жизни также чаще выше, чем у породистых кошек, которые часто выводятся с использованием генетических мутаций.

Считается, что характеристики, присущие породистым кошкам — доброта, нежность, покладистость, в основном являются мифом. Эти качества зависят от воспитания и отношения к животному со стороны его владельца. Агрессия может возникать у питомцев, которых обижают и бьют, в то время как кошки, которых заботливо воспитывают, обычно имеют прекрасный характер.

Значение окраса кошки также имеет свое значение. Породистые кошки часто похожи друг на друга, в то время как беспородные могут иметь разнообразные окрасы. Особенности характера могут быть связаны с определенным окрасом, что делает его интересным для владельца.

Например, белые кошки часто являются очень нежными и привязанными к хозяину, требующими много ласки и внимания. Черные кошки обычно игривы и активны, сохраняя эту энергию даже на старости. Они также могут быть очень эмоциональными и привязанными к своему владельцу. Черно-белые кошки, считается, обладают большей стрессоустойчивостью, что увеличивает их шансы на выживание.

Рыжие кошки, обычно спокойные и флегматичные, проводят много времени в сне и редко проявляют игривость. Полосатые кошки обычно обладают независимым характером и редко привязываются к человеку. Важно помнить, что независимо от окраса, ваш питомец требует заботы и внимания.