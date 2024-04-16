Отдать кучу денег или подобрать дворнягу: какой выбор кошки можно считать правильным

Приверженные традиционным стилям содержания домашних животных обычно предпочитают кошек или собак. Любители кошек часто заранее знают, что выберут именно этого питомца, и им остается только определиться — хотят ли они породистого кота или обычного без каких-либо особых "титулов".
Цели при выборе питомца часто сводятся к выбору определенной породы просто потому, что она пользуется популярностью на данный момент. Однако это не всегда лучший подход, учитывая, что питомец будет жить в вашем доме много лет, в то время как мода на породу может быстро угаснуть. Выбирать конкретную породу следует только в том случае, если вы планируете заниматься ее разведением.
В этом случае важно найти надежного заводчика, проверить документы, подтверждающие происхождение породы. В качестве компаньонов, ищущих дружеские отношения с питомцем, идеально подходят беспородные кошки. Некоторые люди настолько стремятся завести породистого кота, что выбирают его даже в случае наличия каких-либо заболеваний, вместо того чтобы выбрать красивого и здорового, но не породистого котенка. На самом деле у беспородных кошек есть множество преимуществ.
Различия между беспородными и породистыми кошками, в большинстве случаев, касаются не только характеристик характера и окраса, но и качества здоровья и продолжительности жизни. Породистых кошек часто выводят искусственно, что может привести к скрещиванию с "родственниками", что отрицательно сказывается на их здоровье. Иногда для определенных пород характерны специфические заболевания.
Тем временем, у обычных кошек обычно крепкое здоровье и отличный иммунитет, что позволяет им лучше справляться с болезнями. Это частично связано с более сложными условиями для выживания, которые они испытывают. Их продолжительность жизни также чаще выше, чем у породистых кошек, которые часто выводятся с использованием генетических мутаций.
Считается, что характеристики, присущие породистым кошкам — доброта, нежность, покладистость, в основном являются мифом. Эти качества зависят от воспитания и отношения к животному со стороны его владельца. Агрессия может возникать у питомцев, которых обижают и бьют, в то время как кошки, которых заботливо воспитывают, обычно имеют прекрасный характер.
Значение окраса кошки также имеет свое значение. Породистые кошки часто похожи друг на друга, в то время как беспородные могут иметь разнообразные окрасы. Особенности характера могут быть связаны с определенным окрасом, что делает его интересным для владельца.
Например, белые кошки часто являются очень нежными и привязанными к хозяину, требующими много ласки и внимания. Черные кошки обычно игривы и активны, сохраняя эту энергию даже на старости. Они также могут быть очень эмоциональными и привязанными к своему владельцу. Черно-белые кошки, считается, обладают большей стрессоустойчивостью, что увеличивает их шансы на выживание.
Рыжие кошки, обычно спокойные и флегматичные, проводят много времени в сне и редко проявляют игривость. Полосатые кошки обычно обладают независимым характером и редко привязываются к человеку. Важно помнить, что независимо от окраса, ваш питомец требует заботы и внимания.
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