Почему ваши кошки вылизывают друг друга: ответ удивит даже опытных знатоков мира кошачьих

Ветеринары ответили, для чего кошки вылизываются

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Всем известно, что кошки считаются одними из самых чистоплотных созданий. Они регулярно тщательно готовят свою шерсть, часто повторяя этот процесс несколько раз в день. Однако, помимо поддержания чистоты, у пушистых питомцев есть и другие причины для вылизывания.

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Кошачий язык напоминает наждачную бумагу, обладая кератиновыми щетинками, которые эффективно удаляют мусор и пыль из шерсти. Эти щетинки также помогают кошке соскребать мясо с костей, а во время вылизывания действуют как расческа, удаляя из шерсти пух и грязь. Более того, вылизывание помогает равномерно распределить по шерсти себум – специальную жировую смазку, которая делает шерсть водоотталкивающей.

При вылизывании кошка сохраняет свой индивидуальный запах, что имеет важное значение для нее, а также может распространять запах человека, который ее гладит, для укрепления связи. Кроме того, вылизывание может быть способом успокоения для кошки в стрессовых ситуациях, таких как поход на выставку или в ветеринарную клинику.

Кошки также могут вылизывать друг друга, что помогает им поддерживать связь и чистоту. Это поведение часто передается от матери к котятам, и считается, что когда кошка вылизывает хозяина, она выражает свое чувство безопасности и принятия. Они также помогают друг другу достичь труднодоступных мест при вылизывании, укрепляя связь между ними.

Вылизывание у кошек может меняться в зависимости от времени года: летом они могут вылизываться для регулирования температуры тела, а зимой – для сохранения тепла. Признаком заболевания или дискомфорта может быть как слишком частое вылизывание, так и его отсутствие. Поэтому важно обращаться к ветеринару, если вы замечаете изменения в поведении вашего питомца.