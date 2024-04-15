Почему ваши кошки вылизывают друг друга: ответ удивит даже опытных знатоков мира кошачьих

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Ветеринары ответили, для чего кошки вылизываются

1:48
Зоосфера » Кошки

Всем известно, что кошки считаются одними из самых чистоплотных созданий. Они регулярно тщательно готовят свою шерсть, часто повторяя этот процесс несколько раз в день. Однако, помимо поддержания чистоты, у пушистых питомцев есть и другие причины для вылизывания.

Ветеринары ответили, для чего кошки вылизываются
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кошачий язык напоминает наждачную бумагу, обладая кератиновыми щетинками, которые эффективно удаляют мусор и пыль из шерсти. Эти щетинки также помогают кошке соскребать мясо с костей, а во время вылизывания действуют как расческа, удаляя из шерсти пух и грязь. Более того, вылизывание помогает равномерно распределить по шерсти себум – специальную жировую смазку, которая делает шерсть водоотталкивающей.

При вылизывании кошка сохраняет свой индивидуальный запах, что имеет важное значение для нее, а также может распространять запах человека, который ее гладит, для укрепления связи. Кроме того, вылизывание может быть способом успокоения для кошки в стрессовых ситуациях, таких как поход на выставку или в ветеринарную клинику.

Кошки также могут вылизывать друг друга, что помогает им поддерживать связь и чистоту. Это поведение часто передается от матери к котятам, и считается, что когда кошка вылизывает хозяина, она выражает свое чувство безопасности и принятия. Они также помогают друг другу достичь труднодоступных мест при вылизывании, укрепляя связь между ними.

Вылизывание у кошек может меняться в зависимости от времени года: летом они могут вылизываться для регулирования температуры тела, а зимой – для сохранения тепла. Признаком заболевания или дискомфорта может быть как слишком частое вылизывание, так и его отсутствие. Поэтому важно обращаться к ветеринару, если вы замечаете изменения в поведении вашего питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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