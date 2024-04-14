Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду

Россиянам рассказали, каких собак всегда усыпляют

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Культура обращения с служебными собаками в России находится на начальном этапе и далека от идеала. Частные собаки, задействованные в службе и выполнившие свои обязанности, часто оказываются впоследствии уделяемыми заботе и вниманию своих заботливых владельцев в уютной домашней обстановке. Однако судьба служебных собак, состоящих на государственном балансе, поднимает множество вопросов.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Что происходит с собаками после службы?

Собаки оказывают государственную службу в различных областях, включая МЧС, полицию, ФСО, ФСИН, таможню и даже метро. Они выполняют разнообразные задачи, такие как досмотр и доставка задержанных, патрулирование маршрутов, охрана заключенных, обеспечение безопасности граждан и многое другое.

Завершение службы для служебного пса может произойти по двум основным причинам: достижение критического возраста для работы или неспособность выполнять свои обязанности. Обычно будущий хозяин собаки связан с организацией, в которой работала собака, или с ее сотрудниками. В других случаях животное может перейти к друзьям или родственникам.

Что происходит с "лишними" собаками?

Чаще всего "лишние" собаки отправляются в приют, так как информация о их поиске нового дома не распространяется широко. Некоторые структуры имеют собственные приюты, но чаще всего собаки направляются в общие приюты. Это не всегда лучший вариант для животных, учитывая их преданную работу на благо общества.

Из-за нехватки приютов и большого количества бездомных собак государство решило упростить проблему, предпочитая эвтаназию для собак, которые больше не нужны после службы. Хотя эти животные верно служили государству, их уход не рассматривается как выгодное вложение. Одной из основных причин эвтаназии является риск агрессивного поведения, особенно после обучения на определенные команды.

Таким образом, государство стимулирует жестокость и несправедливость по отношению к животным, которые работали на его благо. Уменьшение численности служебных собак может быть шагом в правильном направлении, если государство сможет обеспечить каждой собаке достойную старость, а не выбрасывать их "на помойку".