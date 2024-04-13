Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты посчитали, что полная отмена льготной ипотеки в России маловероятна
Поднимите свой макияж на новый уровень: тайны профессиональных визажистов
Ветеринары рассказали о процедуре удаления хвоста у собак
Турецкие цены на продукты шокировали туристов
Автомобили на вторичном рынке: популярные модели и прогноз цен на 2024 год
7 причин не заводить собаку
Первая партия свинины из РФ поступила в китайский порт
Бодибилдер рассказал, как начать поднимать действительно тяжелые веса
Почему кошки не любят цитрусовые
Пятерка лучших: какие породы собак самые умные? Раскрываем тайны!

5 самых умных пород собак

1:45
Зоосфера » Собаки

Собаки — это не только забавные питомцы, но и верные помощники в различных сферах жизни. В том числе они могут стать надежными компаньонами для людей с ограниченными возможностями, служебными собаками, а также успешными участниками собачьих соревнований. Давайте рассмотрим пять пород, которые отличаются высоким уровнем интеллекта.

5 самых умных пород собак
Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

1. Бордер-колли
Бордер-колли, известный своей энергичностью и преданностью, также славится своим выдающимся интеллектом. Эти собаки изначально разводились для пастушьей работы, и их умение быстро обучаться и понимать команды делает их идеальными для различных видов дрессировки.

2. Пудель
Пудели — это порода, которая не только обладает изысканным внешним видом, но и высоким интеллектом. Они часто занимают первые места на соревнованиях по умственным заданиям и обладают прекрасной способностью к обучению.

3. Лабрадор ретривер
Лабрадоры ретриверы славятся своим дружелюбием и высоким уровнем интеллекта. Они обладают прекрасной памятью и быстро усваивают новые команды. Благодаря своей доброй натуре и умению работать в команде, они часто используются в качестве служебных собак.

4. Шелти
Шелти, похожие на миниатюрных колли, также отличаются высоким интеллектом. Они обладают острым умом и прекрасным чутьем, что делает их превосходными компаньонами как для активных игр, так и для интеллектуальных задач.

5. Дойче брукар
Дойче брукары, или немецкие овчарки, известны своими многогранными способностями и выдающимися интеллектуальными качествами. Они часто используются в полиции и спасательных операциях благодаря своей преданности, уму и высокому уровню обучаемости.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Оргкомитет Игр дружбы не получал отказ от участия атлетов из Бразилии и КНР
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Главная археологическая сенсация: открытие черепа, подтверждающего древнее происхождение Homo sapiens
Запад никогда не сможет удовлетворить растущую жадность Владимира Зеленского Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Последние материалы
Турецкие цены на продукты шокировали туристов
Автомобили на вторичном рынке: популярные модели и прогноз цен на 2024 год
7 причин не заводить собаку
Первая партия свинины из РФ поступила в китайский порт
Бодибилдер рассказал, как начать поднимать действительно тяжелые веса
5 самых умных пород собак
Почему кошки не любят цитрусовые
Топ 5 самых умных пород кошек
Почему собака спит на спине?
Авито Недвижимость: россияне перестали интересоваться дачами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников