По каким критериям собака выбирает хозяина: как завоевать доверие питомца

Кинологи рассказали, как собака выбирает хозяина

2:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Конечно, когда в доме появляется щенок, это обычно принесет всем членам семьи большую радость. Однако важно помнить о своей ответственности, так как воспитание животного требует начать с первого дня, как только оно ступило на порог вашего дома. Одним из первых важных понятий, которое должно закрепиться у собаки, является осознание того, кто в доме является хозяином, "вожаком стаи", так как в противном случае она может попытаться "примерить" эту роль на себя.

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Какой процесс лежит в основе выбора собакой своего хозяина?

Наблюдает ли собака в глаза потенциальному хозяину? Собака, будучи стайным животным, рассматривает семью, в которой живет, как свою стаю. Поскольку в семье присутствуют люди, она занимает в ней более низкое положение, но все же стремится к более высокой позиции. Она считает вожаком того, кто проявляет доминирующее поведение.

Для собаки важен член семьи, который первым покажет свою главенствующую роль. Один из показателей выбора собакой хозяина — это ее преданный взгляд. Когда собака занята играми или выполняет команды, она редко смотрит в глаза. Взаимный взгляд между собакой и человеком способствует выработке окситоцина — гормона любви и привязанности. Однако чужой человек, уставившийся в глаза собаке, вызовет у нее дискомфорт и иногда агрессию.

Каким образом происходит процесс "выбора хозяина"? Когда щенок осознает главенствующую роль в семье. При первом появлении в доме щенку может быть сложно определить иерархию между членами семьи. Изначально он испытывает эмоциональную симпатию ко всем, кто живет в доме. Обычно предпочтение определенному члену семьи как хозяину формируется у щенка не ранее пятого месяца жизни.

Это время может варьироваться в зависимости от породы собаки. Обучение начинается после того, как щенок привыкает к новой семье и понимает иерархию в ней. Помимо симпатии, важным фактором в формировании привязанности собаки к человеку является ощущение безопасности и знания, получаемые от него в процессе воспитания — награды, наказания, правильное поведение и так далее.

Как достичь статуса вожака?

Собака выбирает своего лидера по интуиции. Чтобы завоевать послушание, любовь и привязанность собаки, необходимо заслужить их. Для того чтобы стать лидером, необходимо поддерживать собаку во всех жизненных ситуациях — от медицинских процедур до игр и тренировок. Регулярные прогулки, игры, обучение и правильное обращение помогут сформировать вожака в собаке. Важно проявлять строгость и справедливость. Собака чувствует атмосферу в семье и, скорее всего, выберет вожаком того, кто заботится о ней всесторонне, а не только балует.