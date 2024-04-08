Гости из Краснодара: как помочь справиться с тяжелой течкой кошке

Ветеринары рассказали, как справиться с течкой у кошки

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки, как и другие домашние животные, могут периодически сталкиваться с явлением течки. Это естественный процесс, который может стать вызовом для их владельцев. Течка — это период половой активности у самок кошек, когда они готовы к размножению. В этой статье мы рассмотрим, как понять, что ваша кошка в течке, и как справиться с этой ситуацией.

Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Признаки течки

Первый признак течки — изменение поведения кошки. Она может стать более ласковой, активной или, наоборот, агрессивной. Кошка также может начать метить территорию, оставляя запах мочи. Вы также можете заметить, что она чаще мурлычет или мяукает. Физические изменения также могут быть заметны — увеличение вульвы и появление кровянистого выделения.

Стерилизация: если вы не планируете размножение своей кошки, стерилизация — это наилучший способ предотвратить течку. Это безопасная процедура, которая также снижает риск развития различных заболеваний.

если вы не планируете размножение своей кошки, стерилизация — это наилучший способ предотвратить течку. Это безопасная процедура, которая также снижает риск развития различных заболеваний. Изоляция: если стерилизация не является вариантом, изолируйте кошку во время течки, чтобы предотвратить нежелательные случаи размножения. Держите ее в закрытом помещении, оснащенном всем необходимым для комфортного пребывания.

если стерилизация не является вариантом, изолируйте кошку во время течки, чтобы предотвратить нежелательные случаи размножения. Держите ее в закрытом помещении, оснащенном всем необходимым для комфортного пребывания. Гигиена: поддерживайте чистоту в доме и регулярно моете места, где кошка мочится, чтобы уменьшить запах и предотвратить метку.

поддерживайте чистоту в доме и регулярно моете места, где кошка мочится, чтобы уменьшить запах и предотвратить метку. Игрушки и занятия: обеспечьте вашу кошку игрушками и занятиями, чтобы отвлечь ее во время течки. Это поможет уменьшить стресс и избежать нежелательного поведения.

обеспечьте вашу кошку игрушками и занятиями, чтобы отвлечь ее во время течки. Это поможет уменьшить стресс и избежать нежелательного поведения. Консультация с ветеринаром: если у вас возникают вопросы или беспокойства относительно течки у вашей кошки, обратитесь к ветеринарному специалисту. Он поможет разобраться в ситуации и предложит наилучшие решения.