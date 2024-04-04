Дом престарелых для питомцев: как подготовить квартиру заметно постаревшей кошке

Эксперты рассказали, как подготовить место для стареющей кошки

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Стареющие питомцы, аналогично людям, требуют специального ухода. Их иммунитет ослаблен, поэтому необходимо принять меры, чтобы предотвратить развития заболеваний.

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Необходимо регулярно проверять, нет ли сквозняков в доме, особенно в местах, где обитает ваша кошка, таких как её туалет, спальное место и другие места.

Эксперты посоветовали устроить спальное место так, чтобы оно не было на холодном полу. Постелите одеяло, ковер или приобретите фольгированную подложку под ламинат в строительном магазине.

Убедитесь, что у стареющего питомца нет препятствий перед лотком, мисками и местом отдыха. Разместите несколько лотков с невысокими бортами или расстилите одноразовые пеленки по дому, чтобы облегчить ему жизнь и уменьшить вашу заботу о уборке.

Если ваш кот любит взбираться на высокие поверхности, установите рядом с ними дополнительные табуреты или пуфы в качестве ступенек.

Также проверьте расположение мисок для еды и воды. Убедитесь, что они доступны питомцу, не слишком высоко или низко.

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