Как помирить кошку и собаку, если те постоянно враждуют: каждому владельцу следует знать это

Эксперты рассказали, как подружить кошку и собаку

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда животные, такие как собаки и кошки, живут под одной крышей и находятся во враждебных отношениях даже после многолетнего соседства. Чтобы обеспечить максимально спокойное сосуществование для них и для себя, можно воспользоваться несколькими уловками от экспертов.

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Раздельное питание: животные могут быть недовольны, если увидят, что кто-то приближается к их еде. Поэтому стоит подавать пищу питомцам не только в отдельных мисках, но и в разное время. Создайте небольшой интервал, например, около 10 минут, между приемами пищи. Во время кормления одного животного, другое должно находиться в другой комнате.

животные могут быть недовольны, если увидят, что кто-то приближается к их еде. Поэтому стоит подавать пищу питомцам не только в отдельных мисках, но и в разное время. Создайте небольшой интервал, например, около 10 минут, между приемами пищи. Во время кормления одного животного, другое должно находиться в другой комнате. Ограничение территории: расположите места для сна кошки и собаки в разных частях дома. Убедитесь, что они не заходят на территорию друг друга. Всегда будьте рядом, если животные находятся в одном помещении, чтобы предотвратить любые попытки агрессии.

расположите места для сна кошки и собаки в разных частях дома. Убедитесь, что они не заходят на территорию друг друга. Всегда будьте рядом, если животные находятся в одном помещении, чтобы предотвратить любые попытки агрессии. Занятия с собакой: хотя кошки могут быть непредсказуемы, собаку можно обучить. Во время прогулок следите за тем, чтобы она не реагировала на проходящих мимо котов. Старайтесь утомить собаку на улице, чтобы у нее не оставалось энергии и желания проявлять враждебность к другому питомцу после возвращения домой.