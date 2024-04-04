Кошки официально заменяют кардиологов: исследование ученых шокировало всех

Ученые рассказали, как кошки влияют на наше сердце

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Учеными предполагается, что кошки могут успокаивать и уменьшать болевые ощущения у своих хозяев.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако последние исследования также указывают на то, что эти домашние животные могут содействовать предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний. Недавние исследования подтвердили положительное воздействие кошек на общее здоровье и благополучие их владельцев.

Участники исследований, содержащие кошек, не страдали от сердечных проблем и проблем с сосудами. Это объясняется тем, что даже самая простая активность питомцев, такая как игра и ласка, способна вызвать у человека положительные эмоции, что благотворно влияет на эмоциональное состояние и работу сердца.

Кошки обладают способностью расслаблять человека, что особенно важно, учитывая, что стресс является одной из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний. Взаимодействие с кошкой можно смело назвать профилактикой этих заболеваний.

Однако стоит отметить, что исследования, проведенные с собаками и их владельцами, не выявили аналогичных результатов. Возможно, это объясняется тем, что собаки не так спокойны как кошки и проявляют свой характер более ярко.

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