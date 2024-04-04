Как обезопасить домашнюю кошку на улице: самый надежный вариант для любящих хозяев

Фелинологи заявили, что поводок обезопасит кошку на прогулках

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Прогулки на свежем воздухе играют важную роль в заботе о здоровье домашних питомцев, включая кошек. Однако улица может быть опасным местом, где животное может подхватить инфекцию, столкнуться с агрессивными собаками или заблудиться. Фелинологи рассказали, как же уменьшить риски, связанные с выгулом питомца.

Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Существует простой и эффективный способ — приучить кошку к поводку. Рекомендуется использовать специальный поводок для кошек с регулируемыми шлейками. Начните обучение вашего питомца использованию поводка в домашних условиях.

Чтобы ускорить этот процесс, вознаграждайте кошку за послушание лакомствами. Процесс привыкания кошки к поводку обычно занимает от нескольких дней до недели. Следуя этим рекомендациям, прогулка на свежем воздухе станет для вашего питомца приятным и безопасным занятием.