Как обезопасить домашнюю кошку на улице: самый надежный вариант для любящих хозяев

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Фелинологи заявили, что поводок обезопасит кошку на прогулках

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Зоосфера » Кошки

Прогулки на свежем воздухе играют важную роль в заботе о здоровье домашних питомцев, включая кошек. Однако улица может быть опасным местом, где животное может подхватить инфекцию, столкнуться с агрессивными собаками или заблудиться. Фелинологи рассказали, как же уменьшить риски, связанные с выгулом питомца.

Фелинологи заявили, что поводок обезопасит кошку на прогулках
Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Существует простой и эффективный способ — приучить кошку к поводку. Рекомендуется использовать специальный поводок для кошек с регулируемыми шлейками. Начните обучение вашего питомца использованию поводка в домашних условиях.

Чтобы ускорить этот процесс, вознаграждайте кошку за послушание лакомствами. Процесс привыкания кошки к поводку обычно занимает от нескольких дней до недели. Следуя этим рекомендациям, прогулка на свежем воздухе станет для вашего питомца приятным и безопасным занятием.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.

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