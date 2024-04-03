Эти цветы на подоконнике убьют питомца: какие растения запрещено покупать если есть животное

Ветеринары назвали растения, которые нельзя покупать в дом с питомцем

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Часто кошки предпочитают поедать домашние растения, установленные на подоконниках. Тем не менее, необходимо помнить, что некоторые из этих растений могут представлять серьезную угрозу для питомца.

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Если у вас дома есть кошка, стоит избегать пуансетии и фикуса. Эти растения могут вызвать отравление у животного, а также раздражение слизистой оболочки рта и кишечника.

Алоэ также является опасным для кошек. Его употребление может вызвать расстройство желудка у питомца. Гиацинт следует также удалить с подоконника, поскольку он токсичен для кошек и может привести к серьезному отравлению.

Азалия представляет собой еще одну угрозу, так как ее листья содержат яд. Диффенбахия также опасна для животного и может вызвать ожоги полости рта, а ее сок может повредить глаза, вплоть до потери зрения.

Спатифиллум также является потенциальной угрозой для кошек. Потребление этого растения может вызвать у питомца рвоту, диарею и даже судороги.