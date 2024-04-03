Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
New Atlas: искусственный интеллект научился манипулировать мнением человека
Lexus представляет новую модель яхты LY 680 для японского рынка
Россияне всё чаще путешествуют в Китай
Легкие и быстрые способы улучшить интерьер съемного жилья
Врач Антюфеева рассказала, каким категориям людей стоит ограничить потребление чая
Отношения принца Уильяма с Королевой Камиллой укрепились после диагноза рака у Кейт Миддлтон
Арбитражный суд Москвы отклонил запрос АСВ об аресте акций АО "Киви"
Опытные кошатники поделились лайфхаком
Майк Тайсон поделился своим самым счастливым моментом в карьере
Эти цветы на подоконнике убьют питомца: какие растения запрещено покупать если есть животное

Ветеринары назвали растения, которые нельзя покупать в дом с питомцем

1:03
Зоосфера » Кошки

Часто кошки предпочитают поедать домашние растения, установленные на подоконниках. Тем не менее, необходимо помнить, что некоторые из этих растений могут представлять серьезную угрозу для питомца.

Ветеринары назвали растения, которые нельзя покупать в дом с питомцем
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если у вас дома есть кошка, стоит избегать пуансетии и фикуса. Эти растения могут вызвать отравление у животного, а также раздражение слизистой оболочки рта и кишечника.

Алоэ также является опасным для кошек. Его употребление может вызвать расстройство желудка у питомца. Гиацинт следует также удалить с подоконника, поскольку он токсичен для кошек и может привести к серьезному отравлению.

Азалия представляет собой еще одну угрозу, так как ее листья содержат яд. Диффенбахия также опасна для животного и может вызвать ожоги полости рта, а ее сок может повредить глаза, вплоть до потери зрения.

Спатифиллум также является потенциальной угрозой для кошек. Потребление этого растения может вызвать у питомца рвоту, диарею и даже судороги.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев

У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.

Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
"Эффективнее гиперзвука": названа самая результативная ракета российской армии
После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Варшава и армия Польши усиленно готовятся к разделу Украины Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Уникальное явление: гигантские медузы захватывают берега Антальи
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Секрет совершенной кожи: правила использования сахарного скраба
Секрет совершенной кожи: правила использования сахарного скраба
Последние материалы
New Atlas: искусственный интеллект научился манипулировать мнением человека
Lexus представляет новую модель яхты LY 680 для японского рынка
Россияне всё чаще путешествуют в Китай
Легкие и быстрые способы улучшить интерьер съемного жилья
Врач Антюфеева рассказала, каким категориям людей стоит ограничить потребление чая
Отношения принца Уильяма с Королевой Камиллой укрепились после диагноза рака у Кейт Миддлтон
Арбитражный суд Москвы отклонил запрос АСВ об аресте акций АО "Киви"
Опытные кошатники поделились лайфхаком
Майк Тайсон поделился своим самым счастливым моментом в карьере
Пятна макияжа на одежде: лучший способ удаления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников