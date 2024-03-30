Не гоняйте лысого: самые частые ошибки в уходе за сфинксами

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Ветеринары назвали самые распространенные ошибки владельцев сфинксов

1:09
Зоосфера » Кошки

Сфинксы привлекают внимание своей необычной и интересной внешностью, требующей особого ухода. Уход за этими кошками имеет свои особенности, поскольку ошибки в нем могут негативно сказаться на их здоровье.

Ветеринары назвали самые распространенные ошибки владельцев сфинксов
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эти бесшерстные кошки требуют особых условий содержания, не переносят повышенную влажность и неприятный холод. Поэтому важно обеспечить им комфортное место, далеко от сквозняков и холодных батарей. При низких температурах рекомендуется облачать животное в специальную одежду.

Как и другие кошки, сфинксы могут наслаждаться "солнечными ваннами", но у них нежная кожа, которая подвержена ожогам от ультрафиолета. Поэтому время, проведенное на солнце, должно быть ограниченным и контролируемым.

Сфинксы имеют высокий метаболизм и, соответственно, повышенный аппетит, поэтому им требуется достаточное количество калорий в рационе. Однако перекармливать их не следует, чтобы избежать ожирения. Также стоит быть осторожным с подачей им еды со стола, поскольку некоторые продукты могут быть для них опасными, такие как соленые, острые, жирные, копченые и сладкие блюда.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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