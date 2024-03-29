Они захлебываются жиром: как избыточный вес отражается на домашних животных

Ветеринар Земская рассказала, как лишний вес влияет на питомцев

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Избыточный вес у питомцев может оказать отрицательное воздействие на их здоровье, включая возможные проблемы с сердцем и диабетом. Об этом сообщила заведующая ветеринарной клиникой Красногвардейской районной государственной больницы для животных Вера Земская.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Избыточный вес снижает жизненное качество и продолжительность питомцев. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за дополнительной нагрузки на сердце, что может привести к хронической сердечной недостаточности, по словам специалиста, сообщает Москва 24.

Кроме того, ожирение может способствовать развитию инсулинорезистентности и, как следствие, риск развития сахарного диабета. Избыточный вес также негативно влияет на подвижность питомцев и увеличивает нагрузку на суставы, что может привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, таким как артрит и остеоартрит.

При наблюдении увеличения веса следует обращаться к ветеринарному врачу, так как это может быть сигналом заболеваний, таких как гипотиреоз или синдром Кушинга, требующих специализированного вмешательства.

Для предотвращения ожирения рекомендуется строго соблюдать дневную норму кормления питомцев, определяемую исходя из их энергетических потребностей. Эксперт советует использовать измерительные чашки или весы для точного дозирования порций и избегать высококалорийных человеческих закусок.

При необходимости снижения веса важно, чтобы процесс похудения проходил медленно и контролируемо, чтобы избежать стресса для питомца. Дополнительные меры могут включать увеличение физической активности и переход на специальные диетические корма.

Идеальный вес для каждого питомца оценивается индивидуально с учетом его породы, возраста, размера и общего состояния здоровья. Регулярные ветеринарные осмотры помогут выявить изменения в весе и состоянии здоровья, а забота о правильном питании и активности способствует долгой и здоровой жизни питомца.