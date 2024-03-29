Все полезно, что в рот полезло: как накормить кота собачьим кормом и не столкнуться с последствиями

Ветеринары ответили, можно ли заменить кошачий корм собачьим

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если ваша кошка или кот почему-то заинтересованы в собачьем корме и даже угощаются им из собачьей миски, стоит уделить этому внимание. Хотя перекусы собачьим кормом временами могут показаться безобидными, поощрять такое поведение не следует, так как это может иметь негативные последствия.

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Несколько раз перекусить собачьим кормом не приведет к серьезным проблемам, однако если это станет постоянной практикой, это может повлечь за собой некоторые негативные последствия.

Эксперты объясняют, почему корм для кошек и собак производится отдельно. Рацион кошки должен включать в себя белки и жиры животного происхождения, в то время как собаки, помимо мяса, также могут наслаждаться овощами, которые важны для их питания.

Состав собачьего корма содержит не более 26% белка, в то время как в корме для кошек этот показатель составляет 30-34% в сухом корме и 40-50% в мясных консервах.

Питание кошек также должно содержать определенные витамины, такие как таурин, который организм кошки не способен самостоятельно производить. Его дефицит может привести к проблемам со зрением, сердцем и пищеварением. Недостаток арахидоновой кислоты также может вызвать проблемы с печенью, почками и кожей.

Кроме того, важными витаминами для кошек являются витамины A и B3.

Также следует учитывать возрастные особенности животного при выборе корма, так как корма разрабатываются с учетом потребностей различных возрастных групп. Поэтому корм для собак, скорее всего, не будет соответствовать потребностям стареющей кошки.