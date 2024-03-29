Все полезно, что в рот полезло: как накормить кота собачьим кормом и не столкнуться с последствиями

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Ветеринары ответили, можно ли заменить кошачий корм собачьим

1:41
Зоосфера » Кошки

Если ваша кошка или кот почему-то заинтересованы в собачьем корме и даже угощаются им из собачьей миски, стоит уделить этому внимание. Хотя перекусы собачьим кормом временами могут показаться безобидными, поощрять такое поведение не следует, так как это может иметь негативные последствия.

Ветеринары ответили, можно ли заменить кошачий корм собачьим
Фото: openverse.org by www.metaphoricalplatypus.com is licensed under CC BY 2.0.

Несколько раз перекусить собачьим кормом не приведет к серьезным проблемам, однако если это станет постоянной практикой, это может повлечь за собой некоторые негативные последствия.

Эксперты объясняют, почему корм для кошек и собак производится отдельно. Рацион кошки должен включать в себя белки и жиры животного происхождения, в то время как собаки, помимо мяса, также могут наслаждаться овощами, которые важны для их питания.

Состав собачьего корма содержит не более 26% белка, в то время как в корме для кошек этот показатель составляет 30-34% в сухом корме и 40-50% в мясных консервах.

Питание кошек также должно содержать определенные витамины, такие как таурин, который организм кошки не способен самостоятельно производить. Его дефицит может привести к проблемам со зрением, сердцем и пищеварением. Недостаток арахидоновой кислоты также может вызвать проблемы с печенью, почками и кожей.

Кроме того, важными витаминами для кошек являются витамины A и B3.

Также следует учитывать возрастные особенности животного при выборе корма, так как корма разрабатываются с учетом потребностей различных возрастных групп. Поэтому корм для собак, скорее всего, не будет соответствовать потребностям стареющей кошки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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