Собака выживает, а не живет: это самые частые ошибки на прогулках с питомцем

Не следует рассматривать прогулку с собакой лишь как способ подвигать ее перед сном или предоставить ей возможность посетить туалет. Многие новички владельцы собак часто забывают, что у их питомцев есть собственные потребности, которые влияют не только на их физическое, но и на психологическое состояние.
Специалисты подчеркивают ряд факторов, которые следует обязательно учитывать при выгуле собаки.
Возраст
Щенкам и молодым собакам необходимо израсходовать накопленную энергию между прогулками. Кроме того, прогулки содействуют развитию мышц и костей.
Поэтому собакам в возрасте от 8 недель до 6 месяцев рекомендуется проводить 3-4 прогулки в день продолжительностью от 15 до 30 минут каждая. Собак старше 6 месяцев выгуливают не реже 2 раз в день, с увеличением продолжительности прогулок до 30-60 минут.
Порода
Энергичные породы, такие как лабрадоры или хаски, требуют более продолжительных и активных прогулок, иначе излишняя энергия может негативно сказаться на их поведении. Однако и у мелких пород физическая активность необходима.
Характер
Также важно учитывать индивидуальные особенности и характер питомца. Если собака беспокойно ведет себя и не находит места, возможно, ей просто нужен выход на улицу.
Погода Обязательно учитывать погодные условия. Собаки одинаково плохо переносят мороз и жару. Планируйте прогулки с учетом погоды, при необходимости используйте одежду и другие аксессуары.
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