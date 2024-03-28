Сделайте это, и кошка стане самой счастливой: мелочь, а так приятно

Ветеринары рассказали, как сделать кошку счастливой

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Желание каждого владельца кошки — увидеть своего питомца счастливым. На первый взгляд, это кажется сложной задачей.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако, секрет счастья вашего пушистого друга на самом деле прост. Просто установите пустые полки на стенах. Эти простые конструкции позволят вашему домашнему животному свободно передвигаться не только по вертикали, но и по горизонтали.

Иметь "вертикальное пространство" имеет огромное значение для наших пушистых друзей. Почему кошке нужны полочки? Это очень просто: вашему питомцу нужно иметь возможность подняться вверх легко и непринужденно.

Кошке, находящейся на высоком месте, проще контролировать всю комнату и убедиться, что "врагов" рядом нет. Находясь вверху, пушистик чувствует себя защищенным и может наслаждаться уединением.

Если вы не установите полки специально для кошки, ваш мурлыка будет лазить по шторам и шкафам. Это будет раздражать вас, поскольку вам придется постоянно пресекать эти поступки питомца.

Какие полки следует выбрать? Можно использовать обычные полки без боковин. Важно, чтобы на них не было ничего размещено.

Рекомендуется установить несколько полок, расположенных по лестничной форме.