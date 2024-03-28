Каких паразитов подарит вам ваша кошка: награда за плохое содержание

Домашние кошки являются прекрасными спутниками, но многие владельцы не задумываются о том, что их питомцы могут быть носителями различных паразитов.
Вместе с нежностью и лаской, кошки могут также передавать некоторые инфекции и заболевания. Вот несколько из наиболее распространенных паразитов, переносимых домашними кошками, и способы защиты от них.
Блохи
Блохи — одни из наиболее распространенных паразитов у домашних кошек. Они могут привести к зуду, аллергическим реакциям и даже передаче других болезней, таких как дипиллоботриаз, через зараженные блохами личинки. Регулярное применение антиблошиных средств помогает защитить вашего питомца.
Глисты
Глисты, такие как круглые черви и ленточные черви, могут быть переданы от кошек людям, что представляет серьезную угрозу для здоровья. Симптомы заражения могут быть незаметными, но в тяжелых случаях могут привести к плохому пищеварению, потере веса и даже внутренним повреждениям. Регулярное дегельминтизация помогает предотвратить заражение глистами.
Клещи
Кошки могут быть заражены клещами, которые могут передавать опасные болезни, такие как лишай, бабезиоз, эрлихиоз и другие. Клещи обычно пристыковываются к местам, где шерсть тонка, поэтому регулярный осмотр вашего питомца и использование специальных препаратов от клещей помогут минимизировать риск.
Пушнистый плесень
Этот грибок может быть передан от кошек к людям. Он вызывает кожные заболевания, такие как дерматофития, проявляющиеся в виде круглых облысений и раздражения кожи. Предотвратить заражение помогают регулярное мытье и чистка питомца.
Токсоплазмоз
Хотя это редкий случай, домашние кошки могут быть переносчиками токсоплазмоза, что особенно опасно для беременных женщин. Этот паразит может быть передан через контакт с зараженными котами или их фекалиями. Поддержание гигиены и регулярное обследование животного помогут предотвратить заражение.
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