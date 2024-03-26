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Как вести себя с агрессивной кошкой: лайфхаками поделились опытные кошатники

Эксперты ответили, как вести себя с агрессивной кошкой

1:23
Зоосфера » Кошки

Если вы приняли решение завести еще одного питомца или приветствовать нового члена в вашем семействе — будь то ребенок или другое животное, ваша кошка может проявить ревность и агрессию в ответ на эти изменения.

Эксперты ответили, как вести себя с агрессивной кошкой
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Важно не наказывать вашего питомца — ведь он уже испытывает стресс из-за новых обстоятельств. Лучше всего уделите больше внимания обиженной кошке, так же как и новому питомцу или члену семьи.

Что еще важно помнить? Не кричите на кошку, не поднимайте ее за шкурку и не пользуйтесь водой в качестве средства наказания. Физическое насилие абсолютно неприемлемо. Если ваш кот поцарапал вас или проявляет агрессию, скажите "нельзя" или "брысь", хлопните в ладоши или вскрикните "ай!". Этого, как правило, достаточно, чтобы прервать нежелательное поведение. Но при этом необходимо устанавливать границы: не допускайте вашего питомца в опасные или неподходящие места, храните ценные вещи в недоступных для него местах, таких как шкафы или выдвижные ящики.

Кроме того, старайтесь поддерживать открытую коммуникацию со своим питомцем. Иногда плохое поведение кошки может быть следствием недостатка внимания и общения. Не забывайте выделять время для игр и развлечений вместе с вашим питомцем — это благотворно влияет на его физическое и эмоциональное состояние.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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