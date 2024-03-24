Всё понимают, только не говорят: у собак есть словарный запас

Стало известно, что у собак есть словарный запас

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные из Венгрии провели исследование, доказавшее, что собаки способны соотносить слово с предметом, передаёт портал naked-science.ru.

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У питомцев, участвовавших в эксперименте, даже нашли "словарный запас" из понятий, которые им удалось запомнить. Исследователи измерили активность мозга подопытных животных, которая может предоставить достаточное количество информации о понимании слов и соотнесении их с объектами. Пушистым участникам показывали различные предметы и называли их. Выяснилось, что псы по-разному реагировали на правильные и неправильные названия.

Учёные уверены, что результаты их исследования изменят представления о характеристиках псовых как биологического вида и том, как люди используют и понимают язык. После экспериментаторы хотят разобраться, откуда у четвероногих взялась способность соотносить слова и предметы и связана ли она с уникальным опытом жизни с человеком. Помимо этого, они хотят понять, почему собаки не демонстрируют открыто, что распознают названия различных предметов.

Ранее нейробиологи канадского университета Дэлхаузи выяснили, что среднестатистическая домашняя собака понимает 89 слов и фраз.