Удивительные факты: животные, которые всё чаще становятся обитателями квартир россиян

Названы 5 экзотических животных, которых россияне всё чаще заводят в квартирах

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Известно, что кошки и собаки являются наиболее желанными домашними животными, однако примерно 1% россиян предпочитает содержать дома этих экзотических питомцев, пишет РБК.

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В домах многих москвичей обитают неядовитые змеи ярких расцветок. Отмечается, что эти питомцы очень часто убегают от своих хозяев в гости к соседям, чем наводят на них ужас. Поэтому владельцам этих пресмыкающихся необходима серьёзная концентрация внимания.

Некоторые обожают сурков. Это умные, аккуратные животные с роскошной шерстью. Но они любят покушаться на обои.

Ветеринары предупреждают, что игуанам нельзя разгуливать по квартире. Это опасно для питомца, который может нечаянно травмировать себя. Но многие хозяева относятся к этим животным как к кошкам. Для обитания игуаны необходим большой и вместительный террариум.

Очаровательные минипиги не всегда оправдывают своё название Некоторые "карликовые особи" достигают 100 килограммов.

В редких случаях люди заводят пауков. Членистоногие должны обитать в террариумах. Нужно внимательно следить, чтобы они не сбегали.