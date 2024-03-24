Удивительные факты: животные, которые всё чаще становятся обитателями квартир россиян

Известно, что кошки и собаки являются наиболее желанными домашними животными, однако примерно 1% россиян предпочитает содержать дома этих экзотических питомцев, пишет РБК.
В домах многих москвичей обитают неядовитые змеи ярких расцветок. Отмечается, что эти питомцы очень часто убегают от своих хозяев в гости к соседям, чем наводят на них ужас. Поэтому владельцам этих пресмыкающихся необходима серьёзная концентрация внимания.
Некоторые обожают сурков. Это умные, аккуратные животные с роскошной шерстью. Но они любят покушаться на обои.
Ветеринары предупреждают, что игуанам нельзя разгуливать по квартире. Это опасно для питомца, который может нечаянно травмировать себя. Но многие хозяева относятся к этим животным как к кошкам. Для обитания игуаны необходим большой и вместительный террариум.
Очаровательные минипиги не всегда оправдывают своё название Некоторые "карликовые особи" достигают 100 килограммов.
В редких случаях люди заводят пауков. Членистоногие должны обитать в террариумах. Нужно внимательно следить, чтобы они не сбегали.
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