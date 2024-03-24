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"Необходима социализация": кинолог рассказал о способах преодоления страхов у щенков

Кинолог Голубев назвал причины страхов у щенков

Зоосфера

Бывает, что бесстрашный щенок превращается в пугливого и робкого зверька. Кинолог Владимир Голубев в интервью порталу "Питомцы" рассказал о причинах такого перевоплощения и о том, как можно помочь питомцу.

Кинолог Голубев назвал причины страхов у щенков
Фото: flickr.com by leisergu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперт объяснил, что период страхов, как правило, начинается после того, как малыша отлучают от матери. Пёсик начинает самостоятельно познавать мир.

"Именно поэтому мы советуем социализировать щенка как можно раньше. Иначе мы можем спровоцировать множество страхов у собаки", — отметил эксперт.

Он добавил, что со щенком нужно разговаривать спокойно. Если животное хочет спрятаться, не стоит мешать ему. Если малыш боится пылесоса, нельзя насильно подводить его к агрегату, пытаться включать его, объяснять, что ничего плохого не случится. Так можно только закрепить страх.

Кинолог посоветовал добавить в режим дня щенка развивающие игры, совершать прогулки в разных местах, давать собаке возможность самой изучать местность, знакомить питомца с другими собаками, людьми, предметами.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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