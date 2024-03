"Необходима социализация": кинолог рассказал о способах преодоления страхов у щенков

Бывает, что бесстрашный щенок превращается в пугливого и робкого зверька. Кинолог Владимир Голубев в интервью порталу "Питомцы" рассказал о причинах такого перевоплощения и о том, как можно помочь питомцу.

Фото: flickr.com by leisergu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic