Лучшие породы собак для детей: какого питомца выбрать для вашего малыша?

ТОП-5 лучших пород собак для детей

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Мечта каждого ребёнка — завести собаку, которая станет верным другом и спутником в играх и приключениях. Однако перед семьёй, решившей подарить своему ребёнку четвероногого друга, встаёт важный вопрос — какая порода собаки лучше всего подойдёт для ребёнка.

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Лабрадор-ретривер. Это одна из самых популярных и лучших семейных пород собак. Лабрадоров ценят за их дружелюбный характер и спокойный темперамент. Они очень умные и обучаемые собаки, нежны к своим хозяевам и очень терпеливы к детям, даже к капризным.

Пудель — очень умная, игривая, верная и легко обучаемая порода. Дрессировать её сможет даже дошкольник. Собаки очень любят проводить время с детьми.

Мопс — маленькая собачка, но большая личность. Эта порода собак является отличным спутником, хорошо ладит с детьми, ласковая, игривая и дружелюбная. Мопсам не нужны длительные прогулки, они предпочитают более спокойные игры и развлечения. Могут составить детям компанию, отдыхая на диване.

Бультерьеры любят людей и очень привязаны к детям. У собак этой породы высокий болевой порог чувствительности, поэтому они подойдут семьям, где есть совсем маленькие дети, которые могут дёргать своего питомца и носить его на руках.

Бигль и дети идеально подходят друг другу. Эта порода очень активная, любит поиграть, поэтому составит отличную компанию ребёнку и может проводить с ним целый день.

Кроме перечисленных выше пород собак, подходящих для детей, хорошим другом ребёнку может стать и беспородная собака.