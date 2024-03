Возможно ли это? Как подружить кошку с собакой в квартире

Your browser does not support the audio element.

Кошки и собаки имеют практически противоположные темпераменты и специфические особенности поведения, обусловленные их принадлежностью к разным семействам хищников.

Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.