Названа официальная дата: когда и как древние собаки стали нашими верными друзьями

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Ученые ответили, когда собака стала другом человека

4:01
Зоосфера » Собаки

В 2018 году на большие экраны кинотеатров вышел фильм "Альфа", ещё одна история о сложной жизни наших предков в эпоху до появления государств и цивилизаций. Этот фильм в простом и развлекательном формате повествует о том, как человек приручил собаку, или точнее, волка, от которого и произошли далее домашние псы, известные как Canis lupus familiaris на латыни.

Ученые ответили, когда собака стала другом человека
Фото: www.flickr.com by Служба рыболовства и дикой природы США (USFWS) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Выбрав в качестве предка собаки волка, фильм поддерживает монофилетическую теорию происхождения собак — теорию единого предка. Однако существует также полифилетическая гипотеза, считающая, что собака произошла от разных предков, волков и шакалов.

Процесс одомашнивания дикого зверя в киноленте представлен весьма упрощенно: человек находит раненое животное, пожалеть его и начинает кормить, поить и ухаживать. В реальной истории все было сложнее. До сих пор точно неизвестно, каким образом и когда умный и жестокий враг стал лучшим другом. Одомашнивание собаки произошло в эпоху верхнего палеолита (40-12 тысяч лет до н. э.), однако точные даты пока не установлены. Верхний палеолит был крайне суровой эпохой, так как на него пришлась самая холодная стадия вюрмского оледенения, поэтому появление помощника в охоте было крайне ценно.

Интересно, что процесс одомашнивания мог начаться не у людей, а у самих волков. Отдельные особи, отличавшиеся от своих сородичей, могли подходить близко к стоянкам людей, умело похищая остатки пищи или охотясь на мелких грызунов, которые также притягивались к человеку в поисках еды.

Некоторые исследования ДНК собак подтверждают приручение волка. Современные собаки имеют очень мало митохондриальных родословных, что свидетельствует о том, что лишь немногие волки решили стать "друзьями человека". У этих особей также были заметные генетические отличия от их сородичей.

То есть, стать друзьями человека решили не обычные волки, а некоторые "особенные" особи с отклонениями в поведении. Однако другие исследования указывают на множество первичных примитивных пород собак, что свидетельствует о том, что одомашнивание происходило часто. Считается, что наиболее правдоподобной версией является то, что одомашнивались волки-изгои, включая "генетических мутантов", старых или больных особей, которые приходили к людям за пищей. Таким образом, предки собаки сами выбрали одомашнивание, предпочтя смерть "работе" на человека.

Этот процесс начался очень давно: окаменелые кости волка найдены в местах человеческих поселений, которым более 100 000 лет. Исследования, проведенные в декабре 2015 года, определили родину собак в южной части Восточной Азии. Отделение собаки от волка в самостоятельный вид произошло около 33 000 лет назад.

Меняя психологию дикого хищника в ходе одомашнивания, человек также изменялся. Ученые полагают, что идею размечать территорию человек перенял от собак. Также считается, что идею охотиться группой человек мог усвоить от прирученных волков. Обмен сигналами с помощью тела и жестов также мог быть заимствован у одомашненных волков, которые при охоте активно обмениваются скрытыми сообщениями друг с другом.

Современная собака сильно отличается от волка не только внешне, но и по устройству тела. Если сравнивать равных по размеру волка и собаку, то у волка череп будет на 20% больше, а мозг на 30% больше. Лапы у волка в два раза больше, чем у собаки. Что касается вопроса, кто был приручен первым — кошка или собака, то ответ очевиден: собака была первым домашним животным. Кошки в то время были бесполезны, а кормление их в верхнем палеолите означало трату скудных припасов впустую.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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