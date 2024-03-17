Открываем правду: несколько типов личностей, на которых ваш пес реагирует лаем

Существует распространенное мнение, будто собаки лают только на "плохих" людей из-за их отрицательной энергии. Однако это утверждение не отражает реальности: поведение собак зависит от их собственных предпочтений, основанных на других принципах.
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Собаки являются консерваторами по своей природе, поэтому они могут реагировать агрессивно на все новое и неожиданное.
Вот типы людей, на которых собаки чаще всего лают:
Дети: если у собаки нет опыта общения с детьми или в семье нет детей, то она может реагировать на них лаем из-за неопределенности в их поведении. Дети часто шумят и беспокоят, что может вызывать беспокойство у собак.
Люди в состоянии алкогольного опьянения: запах алкоголя меняет обоняние собаки, а неустойчивое поведение вызывает ее беспокойство. Собаки не могут объяснить себе, что происходит, и поэтому реагируют агрессивно. К тому же, собаки могут лаять даже на своих хозяев, если те находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Велосипедисты: собаки могут реагировать на велосипедистов как на необычных и быстрых "существ", которые могут представлять угрозу. Они могут лаять на велосипедистов, а также на машины и лошадей, из-за неопределенности в их поведении.
Эмоциональные люди: если собака видит человека с выраженными эмоциями, громко говорящего и жестикулирующего, она может реагировать напряженно, думая, что этот человек агрессивно настроен. Многим животным не нравятся громкие звуки и хаотичные движения, поэтому они могут лаять на таких людей.
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