Открываем правду: несколько типов личностей, на которых ваш пес реагирует лаем

Эксперты назвали типы людей, которых любят облаивать собаки

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Существует распространенное мнение, будто собаки лают только на "плохих" людей из-за их отрицательной энергии. Однако это утверждение не отражает реальности: поведение собак зависит от их собственных предпочтений, основанных на других принципах.

Фото: pixabay.com by chiemsee2016 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Собаки являются консерваторами по своей природе, поэтому они могут реагировать агрессивно на все новое и неожиданное.

Вот типы людей, на которых собаки чаще всего лают:

Дети: если у собаки нет опыта общения с детьми или в семье нет детей, то она может реагировать на них лаем из-за неопределенности в их поведении. Дети часто шумят и беспокоят, что может вызывать беспокойство у собак.

если у собаки нет опыта общения с детьми или в семье нет детей, то она может реагировать на них лаем из-за неопределенности в их поведении. Дети часто шумят и беспокоят, что может вызывать беспокойство у собак. Люди в состоянии алкогольного опьянения: запах алкоголя меняет обоняние собаки, а неустойчивое поведение вызывает ее беспокойство. Собаки не могут объяснить себе, что происходит, и поэтому реагируют агрессивно.

К тому же, собаки могут лаять даже на своих хозяев, если те находятся в состоянии алкогольного опьянения.

запах алкоголя меняет обоняние собаки, а неустойчивое поведение вызывает ее беспокойство. Собаки не могут объяснить себе, что происходит, и поэтому реагируют агрессивно. К тому же, собаки могут лаять даже на своих хозяев, если те находятся в состоянии алкогольного опьянения. Велосипедисты: собаки могут реагировать на велосипедистов как на необычных и быстрых "существ", которые могут представлять угрозу. Они могут лаять на велосипедистов, а также на машины и лошадей, из-за неопределенности в их поведении.

собаки могут реагировать на велосипедистов как на необычных и быстрых "существ", которые могут представлять угрозу. Они могут лаять на велосипедистов, а также на машины и лошадей, из-за неопределенности в их поведении. Эмоциональные люди: если собака видит человека с выраженными эмоциями, громко говорящего и жестикулирующего, она может реагировать напряженно, думая, что этот человек агрессивно настроен.

Многим животным не нравятся громкие звуки и хаотичные движения, поэтому они могут лаять на таких людей.