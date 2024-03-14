Щи да каша — пища наша: эти советы помогут значительно сэкономить на корме вашей собаке

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Как сэкономить на корме для собак

2:11
Зоосфера » Собаки

Независимо от того, какое питание предпочитает ваш питомец — натуральное или промышленное, вопрос экономии может возникнуть в обоих случаях.

Как сэкономить на корме для собак
Фото: Wikipedia by Maja Dumat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Стоимость кормления собаки зависит от её размера, возраста, индивидуальных особенностей, наличия заболеваний, а также от того, приготавливаете ли вы корм сами или покупаете его в магазине. Рассмотрим несколько способов сэкономить на корме для собак без ущерба их здоровью.

  • Исследуйте цены и производителей: рынок собачьих кормов представлен множеством производителей. Часто владельцы выбирают продукты, основываясь на рекламе или доступности в магазинах. Однако в интернете можно найти малоизвестных производителей с не менее качественными продуктами.
  • Сравнивайте цены на корм: необходимо сравнивать цены как в различных магазинах, так и онлайн. Часто корм в интернет-магазинах бывает дешевле, чем в обычных магазинах. Учтите стоимость доставки и возможные скидки при покупке определенного объема товара
  • Пользуйтесь распродажами и акциями: не стоит пренебрегать распродажами и акциями. Скидки могут быть вызваны различными причинами и позволяют сэкономить деньги. Многие магазины также предлагают бонусные программы или системы скидок для постоянных покупателей
  • Покупайте большие упаковки: покупка крупных упаковок позволяет экономить на корме, особенно если у вас несколько питомцев или у собаки хороший аппетит
  • Ищите оптовые цены: оптовые цены могут быть выгодны как для промышленных кормов, так и для натуральных продуктов. Учтите сроки хранения товара и наличие места для его хранения
  • Воспользуйтесь дополнительными предложениями магазинов: некоторые магазины предлагают различные бонусы и скидки для постоянных клиентов. Изучите эти предложения, чтобы сэкономить деньги
  • Экономьте на лакомствах: вы можете сэкономить на лакомствах для собак, готовя их самостоятельно по рецептам из интернета
  • Измените рацион питомца: рассмотрите возможность изменения рациона вашей собаки на более дешевые, но качественные продукты. Убедитесь, что новый корм соответствует потребностям и здоровью вашего питомца
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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