Щи да каша — пища наша: эти советы помогут значительно сэкономить на корме вашей собаке

Как сэкономить на корме для собак

2:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Независимо от того, какое питание предпочитает ваш питомец — натуральное или промышленное, вопрос экономии может возникнуть в обоих случаях.

Фото: Wikipedia by Maja Dumat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Стоимость кормления собаки зависит от её размера, возраста, индивидуальных особенностей, наличия заболеваний, а также от того, приготавливаете ли вы корм сами или покупаете его в магазине. Рассмотрим несколько способов сэкономить на корме для собак без ущерба их здоровью.

Исследуйте цены и производителей: рынок собачьих кормов представлен множеством производителей. Часто владельцы выбирают продукты, основываясь на рекламе или доступности в магазинах. Однако в интернете можно найти малоизвестных производителей с не менее качественными продуктами.

рынок собачьих кормов представлен множеством производителей. Часто владельцы выбирают продукты, основываясь на рекламе или доступности в магазинах. Однако в интернете можно найти малоизвестных производителей с не менее качественными продуктами. Сравнивайте цены на корм: необходимо сравнивать цены как в различных магазинах, так и онлайн. Часто корм в интернет-магазинах бывает дешевле, чем в обычных магазинах. Учтите стоимость доставки и возможные скидки при покупке определенного объема товара

необходимо сравнивать цены как в различных магазинах, так и онлайн. Часто корм в интернет-магазинах бывает дешевле, чем в обычных магазинах. Учтите стоимость доставки и возможные скидки при покупке определенного объема товара Пользуйтесь распродажами и акциями: не стоит пренебрегать распродажами и акциями. Скидки могут быть вызваны различными причинами и позволяют сэкономить деньги. Многие магазины также предлагают бонусные программы или системы скидок для постоянных покупателей

не стоит пренебрегать распродажами и акциями. Скидки могут быть вызваны различными причинами и позволяют сэкономить деньги. Многие магазины также предлагают бонусные программы или системы скидок для постоянных покупателей Покупайте большие упаковки: покупка крупных упаковок позволяет экономить на корме, особенно если у вас несколько питомцев или у собаки хороший аппетит

покупка крупных упаковок позволяет экономить на корме, особенно если у вас несколько питомцев или у собаки хороший аппетит Ищите оптовые цены: оптовые цены могут быть выгодны как для промышленных кормов, так и для натуральных продуктов. Учтите сроки хранения товара и наличие места для его хранения

оптовые цены могут быть выгодны как для промышленных кормов, так и для натуральных продуктов. Учтите сроки хранения товара и наличие места для его хранения Воспользуйтесь дополнительными предложениями магазинов: некоторые магазины предлагают различные бонусы и скидки для постоянных клиентов. Изучите эти предложения, чтобы сэкономить деньги

некоторые магазины предлагают различные бонусы и скидки для постоянных клиентов. Изучите эти предложения, чтобы сэкономить деньги Экономьте на лакомствах: вы можете сэкономить на лакомствах для собак, готовя их самостоятельно по рецептам из интернета

вы можете сэкономить на лакомствах для собак, готовя их самостоятельно по рецептам из интернета Измените рацион питомца: рассмотрите возможность изменения рациона вашей собаки на более дешевые, но качественные продукты. Убедитесь, что новый корм соответствует потребностям и здоровью вашего питомца