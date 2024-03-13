Эти вещи могут отнять у вас питомца: названы самые опасные предметы для питомца в квартире

Самые опасные вещи для кошки

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Говорится о тех предметах, которые, с первого взгляда, кажутся безвредными.

Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Каждый владелец должен убедиться, что его питомец не имеет доступа к этим объектам и не находится рядом с ними.

Так что именно из домашних опасностей нужно избегать в отношении кошек?

Стиральная машина: прежде чем открывать дверь стиральной машины, удостоверьтесь, что ваш кот не находится в ванной комнате. Иногда ловкие питомцы могут тайно проникнуть в стиральную машину, что может привести к трагедии

прежде чем открывать дверь стиральной машины, удостоверьтесь, что ваш кот не находится в ванной комнате. Иногда ловкие питомцы могут тайно проникнуть в стиральную машину, что может привести к трагедии Окна: открывать окно следует только в помещении, где нет домашних животных. Если это правило игнорируется, ваша кошка, забравшаяся на подоконник, может оказаться в опасной ситуации

открывать окно следует только в помещении, где нет домашних животных. Если это правило игнорируется, ваша кошка, забравшаяся на подоконник, может оказаться в опасной ситуации Некоторые растения: есть несколько видов растений, которые не следует держать в доме, где проживает кошка

Некоторые популярные комнатные растения, такие как каланхоэ, монстера, рододендрон, диффенбахия и другие, представляют серьезную опасность для пушистых друзей. Не забывайте, что иногда кошки начинают пробовать листья на вкус, а в них могут содержаться опасные вещества.

Таблетки: если у вас есть кошки в доме, не оставляйте таблетки на диване или столе. Ваш любопытный питомец может случайно проглотить пилюлю, что может иметь серьезные последствия.

если у вас есть кошки в доме, не оставляйте таблетки на диване или столе. Ваш любопытный питомец может случайно проглотить пилюлю, что может иметь серьезные последствия. Клубок: известно, что кошки любят играть с клубками ниток, и многие владельцы не видят в этом проблемы.

Однако стоит помнить, что кот может случайно проглотить часть нити, что может привести к неприятным последствиям.