Как порода кошки сделает вас миллионером: это несколько интересных примет и суеверий о кошках, которые нужно знать

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Самые интересные суеверия о кошках

2:09
Зоосфера » Кошки

Веками кошки были считаны загадочными созданиями, а их присутствие в доме сопровождалось множеством суеверий и примет.

Самые интересные суеверия о кошках
Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Интересно, что о кошках ходило множество поверий, которым верили наши предки. Следует рассмотреть некоторые из самых распространенных более подробно.

Цвет шерсти

Существуют уверения, связанные с цветом шерсти у кошек. Так, белая кошка считается символом удачи, серая — защитником от негатива, а рыжая — предвестником финансового процветания. Следовательно, в зависимости от окраса, кошка может приносить различную выгоду.

Мурлыкание

Мурлыкание кошки часто рассматривается как ее способ создания защитного поля вокруг дома. По поверьям, мурчание кошек способно прогнать негатив и беды из жизни. Однако следует обратить внимание на рациональную составляющую: кошка никогда не будет мурлыкать, если чувствует дискомфорт или опасность.

Положение хвоста

Когда кошка поднимает хвост вверх, это толкуется как знак счастья и благополучия. Принято считать, что такая поза притягивает положительные энергии и приносит радость в дом. Однако такое поведение может быть и результатом ощущения безопасности.

Вредные привычки

Иногда поведение кошки меняется к худшему без видимых причин. Например, она может вымазываться, ходить в туалет мимо лотка и так далее. Если такое поведение не характерно для кошки, это может быть своеобразным сигналом опасности или наличия негатива в доме.

Принесла добычу

Если кошка приносит добычу, такую как мышь, это считается дополнительным знаком удачи. Есть мнение, что если животное делится своей добычей с хозяевами, это может символизировать благополучие и связь семьи. Кошка просто старается поделиться лучшим с своими хозяевами.

Ночные прогулки

Если кошка предпочитает ночные прогулки, это может иметь различные причины. Обычно животные становятся активными ночью, если ощущают опасность или в доме присутствует кто-то еще. Также считается, что кошки могут играть с домовым в ночное время, когда он не проявляется днем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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