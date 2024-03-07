Они принесут только горе в семью: названы все домашние животные, заведя которых вы непременно разочаруетесь

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Самые неудачные домашние животные

2:27
Зоосфера

Подразумевается, что питомец приносит своему владельцу положительные эмоции. Ведь перед тем, как решить, какое именно животное будет жить у нас дома, мы всегда влюбляемся в нашего будущего друга.

Самые неудачные домашние животные
Фото: openverse.org by Yukari* is licensed under CC BY-SA 2.0.

Естественно, одним из первых чувств, которые возникают у будущего владельца питомца, является искреннее убеждение, что совместное времяпрепровождение с новым "членом семьи" принесет радость и удовлетворение, а любые трудности будут незначительными.

Поэтому, когда животное оказывается разочарованием, у владельца появляется желание вернуть его в магазин или передать в заботливые руки.

Проблемы с шиншиллами

Удивительно, что этот милый зверек может вызывать какие-то неудобства, но тем не менее. Днем шиншилла спит, а ночью становится очень активной. Для поддержания гигиены зверек нуждается в вулканическом песке, что требует еженедельной генеральной уборки вокруг клетки из-за песка, который повсюду.

Когда шиншилла выпускается на прогулку, необходимо присматривать за ней, чтобы избежать повреждения мебели и обоев. Социализация шиншиллы может быть сложной, что не гарантирует легкого контакта с хозяином. Температурный режим также играет важную роль, требуя постоянного кондиционирования воздуха в жаркое время. Питание шиншиллы также требует разнообразия и внимания к деталям.

Уход за змеями и черепахами

Ухаживать за черепахой не так просто, а змеи могут быть опасными. Красноухие черепахи могут жить более 40 лет, но их содержание требует определенных условий. Рекомендуется держать одну черепаху, чтобы избежать конфликтов.

Террариум должен быть достаточно просторным и иметь как область для плавания, так и сухой островок с дополнительным обогревом. Черепахи требуют частой замены воды из-за ее загрязнения, что может привести к болезням. Змеи, будучи хищниками, нуждаются в специальных условиях содержания и не всегда готовы к общению с человеком.

Кошки и собаки

Кошки и собаки часто считаются идеальными домашними питомцами. Однако даже у них есть свои сложности. Например, порода кошек "сфинкс" требует особого ухода из-за своей особенной кожи и чувствительности к холоду. Йорки, хотя и милы, могут быть упрямыми и требовательными к уходу. Все животные требуют внимания, заботы и подходящих условий содержания, прежде чем становятся частью семьи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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