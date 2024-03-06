Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным. Ваш домашний любимец радует вас своими играми, странными позами и дружелюбным характером. Однако одним из недостатков содержания кошек в доме является их шерсть.
В особенности, когда ваш питомец линяет, его шерсть можно найти повсюду: на коврах, мягкой мебели и даже на одежде. Сезонная линька — это нормальное явление, но если кошка начинает сильно линять, это может указывать на какие-то проблемы в ее организме.
Сезонная линька — это обычное явление, которое происходит дважды в год: весной и осенью. В эти периоды кошка полностью меняет свою шерсть с легкой на плотную и наоборот. У кошек с длинной шерстью она выпадает крупными клочьями, в то время как у кошек с короткой шерстью она просто осыпается. Мало кто знает, но чем меньше у кошки подшёрсток, тем меньше она линяет.
Когда у кошки начинается сезонная линька, важно ежедневно расчесывать ее шерсть. Если она длинная, лучше использовать специальную щётку. Если же у нее короткая шерсть, то подойдёт расческа в виде перчатки. Кроме того, в ветеринарной аптеке можно приобрести препараты, которые помогают выводить остатки шерсти из желудка питомца. Помните, что частые купания кошки могут причинить ей вред, так как многие кошки страшно боятся воды.
Круглогодичная линька может быть вызвана нехваткой витаминов или из-за слишком теплого и сухого воздуха в квартире.
Если ваша кошка сильно линяет, и вы не знаете, что делать, обратитесь к ветеринару. Только он сможет выявить причину и предложить правильное лечение.
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