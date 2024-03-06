Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Как справиться с линькой у кошки

2:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным. Ваш домашний любимец радует вас своими играми, странными позами и дружелюбным характером. Однако одним из недостатков содержания кошек в доме является их шерсть.

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В особенности, когда ваш питомец линяет, его шерсть можно найти повсюду: на коврах, мягкой мебели и даже на одежде. Сезонная линька — это нормальное явление, но если кошка начинает сильно линять, это может указывать на какие-то проблемы в ее организме.

Сезонная линька — это обычное явление, которое происходит дважды в год: весной и осенью. В эти периоды кошка полностью меняет свою шерсть с легкой на плотную и наоборот. У кошек с длинной шерстью она выпадает крупными клочьями, в то время как у кошек с короткой шерстью она просто осыпается. Мало кто знает, но чем меньше у кошки подшёрсток, тем меньше она линяет.

Когда у кошки начинается сезонная линька, важно ежедневно расчесывать ее шерсть. Если она длинная, лучше использовать специальную щётку. Если же у нее короткая шерсть, то подойдёт расческа в виде перчатки. Кроме того, в ветеринарной аптеке можно приобрести препараты, которые помогают выводить остатки шерсти из желудка питомца. Помните, что частые купания кошки могут причинить ей вред, так как многие кошки страшно боятся воды.

Усиленная линька у кошки может быть вызвана несколькими причинами:

Если у кошки началась неожиданная линька и появилась сыпь на коже, это может указывать на серьезное дерматологическое заболевание, и нужно немедленно обратиться к ветеринару.

Кот или кошка могут начать лысеть после сильного стресса, например, если их оставили на долгий срок или если в семье появился ребенок и всё внимание уделяется ему. Коты чувствительны к стрессу и могут реагировать на него потерей шерсти.

Домашние питомцы очень чувствительны, поэтому важно общаться с ними, играть и уделять им достаточно внимания, чтобы они не чувствовали себя нелюбимыми.

Круглогодичная линька может быть вызвана нехваткой витаминов или из-за слишком теплого и сухого воздуха в квартире.

Для предотвращения круглогодичной линьки можно:

Давать питомцу специальные витамины для шерсти и дополнительно давать сырые яйца или выращивать кошачью траву.

Проветривать помещение, если в квартире слишком жарко и сухо.

Периодически выводить питомца на балкон, чтобы он мог дышать свежим воздухом.

Если ваша кошка сильно линяет, и вы не знаете, что делать, обратитесь к ветеринару. Только он сможет выявить причину и предложить правильное лечение.