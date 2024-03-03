Комок чистой ярости: любителям животных назвали самые злые породы собак

Составлен список самых агрессивных собак

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки, подобно людям, обладают различными характерами, темпераментами, предпочтениями и любимыми занятиями. Поведение животного зависит как от его воспитания, так и от врожденных особенностей. Даже самые агрессивные породы собак, при должном обучении, могут стать ласковыми друзьями.

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Питбули, к сожалению, приобрели дурную славу. Многие считают их самыми агрессивными собаками в мире из-за их использования в собачьих боях, что создало имидж злого, неуправляемого и кровожадного животного. В некоторых странах даже запретили содержание питбулей.

Бультерьеры представляют собой крупных питомцев с массой тела от 20 до 30 килограмм. Они отличаются мускулистым телосложением и чрезвычайно сильными челюстями, способными легко раздробить кости.

Важно помнить, что из-за неправильного воспитания часто возникают трагические случаи нападений питбулей на людей. Если собака привыкла к жестокости и борьбе, она не остановится, пока не нанесет вред своей жертве.

Ротвейлеры также столкнулись с негативными стереотипами. Из-за фильмов, историй в Интернете и газетах, многие считают их особенно агрессивными. Однако эти четвероногие охранники по природе спокойны, отважны и преданы своему хозяину. Они часто используются в полиции, спецслужбах и армии.

Но неправильное воспитание может привести к неприемлемому поведению. Примерно 15% нападений ротвейлеров на людей происходят из-за ошибок в воспитании. Несчастные случаи привели к обсуждениям о запрете их содержания в домашних условиях.