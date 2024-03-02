Все тонкости приобретения щекастого: эти факторы помогут купить достойного хомяка, а не кота в мешке

При выборе хомяка, очень важно удостовериться в его здоровье. Достаточно провести визуальный осмотр и наблюдать за его поведением, чтобы убедиться, что все в порядке. Признаки здоровья хомяка включают:
Хомяк, которого только что разбудили, не должен проявлять излишнего беспокойства или апатии. Оба этих признака могут свидетельствовать о стрессовом состоянии животного, что в дальнейшем может привести к повышенной уязвимости и заболеваниям. Следует отметить, что хомяки Роборовского часто проявляют повышенную активность в любых ситуациях.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.