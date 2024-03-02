Все тонкости приобретения щекастого: эти факторы помогут купить достойного хомяка, а не кота в мешке

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Как выбрать правильного хомяка

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Зоосфера

При выборе хомяка, очень важно удостовериться в его здоровье. Достаточно провести визуальный осмотр и наблюдать за его поведением, чтобы убедиться, что все в порядке. Признаки здоровья хомяка включают:

Как выбрать правильного хомяка
Фото: openverse.org by Yukari* is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • Блестящая, густая шкурка без выпадения шерсти. Наличие шрамов может портить внешний вид, однако это не всегда свидетельствует о проблемах со здоровьем
  • Ясные, чистые и блестящие глаза
  • Отсутствие выделений из носа, а также чистый и здоровый нос
  • Чистый мех вокруг анального отверстия без признаков поноса или воспалений

Хомяк, которого только что разбудили, не должен проявлять излишнего беспокойства или апатии. Оба этих признака могут свидетельствовать о стрессовом состоянии животного, что в дальнейшем может привести к повышенной уязвимости и заболеваниям. Следует отметить, что хомяки Роборовского часто проявляют повышенную активность в любых ситуациях.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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