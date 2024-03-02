Все тонкости приобретения щекастого: эти факторы помогут купить достойного хомяка, а не кота в мешке

Как выбрать правильного хомяка

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

При выборе хомяка, очень важно удостовериться в его здоровье. Достаточно провести визуальный осмотр и наблюдать за его поведением, чтобы убедиться, что все в порядке. Признаки здоровья хомяка включают:

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Блестящая, густая шкурка без выпадения шерсти. Наличие шрамов может портить внешний вид, однако это не всегда свидетельствует о проблемах со здоровьем

Ясные, чистые и блестящие глаза

Отсутствие выделений из носа, а также чистый и здоровый нос

Чистый мех вокруг анального отверстия без признаков поноса или воспалений

Хомяк, которого только что разбудили, не должен проявлять излишнего беспокойства или апатии. Оба этих признака могут свидетельствовать о стрессовом состоянии животного, что в дальнейшем может привести к повышенной уязвимости и заболеваниям. Следует отметить, что хомяки Роборовского часто проявляют повышенную активность в любых ситуациях.