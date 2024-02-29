Психология собак: научные теории о наклоне головы

Почему собаки наклоняют голову: теории и научные объяснения

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вероятно, вы замечали, что когда собаки прислушиваются к человеку, они наклоняют голову в сторону.

Фото: Wikipedia by João Paulo Corrêa de Carvalho is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Научные исследования пытаются разъяснить, почему наши четвероногие друзья проявляют такое поведение.

Существует несколько теорий, объясняющих, почему собаки наклоняют голову в сторону.

Одни ученые предполагают, что такой наклон помогает собакам лучше настраивать ушную раковину. Другие считают, что это помогает собаке лучше разглядеть лицо человека и распознать его эмоции. Есть также теория, согласно которой собаки просто не могут не наклонять голову, когда прислушиваются, поскольку области мозга, отвечающие за язык тела и слух, активизируются одновременно.

Так или иначе, если ваш пес наклоняет голову, когда вы с ним разговариваете, можно быть уверенным: он очень внимательно вас слушает.