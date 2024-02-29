Психология собак: научные теории о наклоне головы

Вероятно, вы замечали, что когда собаки прислушиваются к человеку, они наклоняют голову в сторону.
Научные исследования пытаются разъяснить, почему наши четвероногие друзья проявляют такое поведение.
Существует несколько теорий, объясняющих, почему собаки наклоняют голову в сторону.
Одни ученые предполагают, что такой наклон помогает собакам лучше настраивать ушную раковину. Другие считают, что это помогает собаке лучше разглядеть лицо человека и распознать его эмоции. Есть также теория, согласно которой собаки просто не могут не наклонять голову, когда прислушиваются, поскольку области мозга, отвечающие за язык тела и слух, активизируются одновременно.
Так или иначе, если ваш пес наклоняет голову, когда вы с ним разговариваете, можно быть уверенным: он очень внимательно вас слушает.
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