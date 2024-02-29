Что чувствуют собаки: агрессия, страх и способность распознавать лжецов

Собачьи реакции на эмоционально нестабильных людей и другие угрозы

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Известно, что собаки обладают чувствительностью к страху у людей. Это было подтверждено исследованиями, которые показали, что псы используют свое обоняние для этого.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Они способны ощущать адреналин, выделяемый человеческим организмом в стрессовых ситуациях.

Однако, возникает вопрос: могут ли они распознавать плохих людей?

В Ливерпуле было обнаружено, что собаки чаще всего проявляют агрессию к эмоционально нестабильным людям и тем, кого они не знают. Иногда в таких ситуациях собаки могут даже покусать человека, особенно если тот пытается их погладить. Это может быть воспринято псом как агрессивное действие, нарушение их личной зоны пространства. Также они не любят, когда их издевательски обращаются или насмехаются над ними.

Собаки также не приветствуют пьяных людей и тех, кто громко разговаривает и машет руками.

Интересно, что они также способны распознавать лжецов. Если когда-то вы обманули собаку, притянув ее к себе миской без еды, она может больше не проявлять к вам интерес.

Если у вас сильный запах парфюмерии или другие ярко выраженные ароматы, собака может реагировать на вас отторжением и попыткой выгнать вас со своей территории.

Кроме того, часто домашние собаки на прогулке могут лаять и пытаться укусить других животных или людей. В большинстве случаев это проявление страха или желание защитить своего хозяина от потенциальной угрозы.