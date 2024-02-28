Почему кошки боятся пылесоса и как помочь им преодолеть этот страх

Как избежать стресса у кошек во время уборки пылесосом

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Уборка с использованием пылесоса может представлять реальную проблему, особенно если у вас в доме есть кошка.

Фото: Wikipedia by Valeria is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Многие кошки испытывают страх при виде пылесоса и предпочитают спрятаться под диваном, это в лучшем случае.

Почему кошки испытывают страх перед пылесосом

Причина весьма проста. Кошки просто не переносят громкие звуки. Их слух, как известно, значительно лучше, чем у человека. Для кошки шум пылесоса может быть таким же неприятным, как для нас звук отбойного молотка. Поэтому лучше вывести кошку из комнаты, в которой происходит уборка, чтобы избежать ее стресса.

Кошки часто реагируют на пылесос не только из-за его громкого звука, но и из-за движущихся частей и неожиданных движений. Для них это может быть источником тревоги и неопределенности, особенно если они не привыкли к таким звукам и виду движущихся предметов.

Чтобы смягчить страх кошки перед пылесосом, можно предпринять несколько шагов. Во-первых, можно постепенно приучивать кошку к звукам пылесоса, включая его на низкой мощности и постепенно увеличивая громкость, давая ей время привыкнуть. Также полезно предоставить кошке укрытие, где она может спрятаться во время уборки, чтобы почувствовать себя в безопасности.

В любом случае, важно учитывать индивидуальные особенности каждой кошки и принимать меры для уменьшения ее стресса при проведении уборки с использованием пылесоса.