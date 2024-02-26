Кошка не ест: возможные причины поведения и как с ними справиться

Иногда случается так, что даже если миска кошки наполовину наполнена, она всё равно просит корма.
Это поведение можно объяснить несколькими способами.
Прежде всего, стоит учитывать, что старый корм может перестать быть привлекательным для животного из-за потери свежести. Добавление немного свежего корма может снова привлечь внимание питомца. Также такое поведение может быть следствием избалованности кота, который привык получать пищу по требованию несколько раз в день. Кроме того, кошка может не съедать весь корм в случае, если её питание слишком обильное и монотонное. В этом случае стоит попробовать варьировать рацион и уменьшить порции.
Еда также может оставаться в миске из-за неудобства самой посуды, когда кошка вынуждена задевать своими усами стенки при еде. Это может вызывать дискомфорт из-за чувствительности усов. Проблема также может возникнуть, если миска расположена неудобно, например, в месте с постоянным движением или там, где домочадцы могут беспокоить животное во время еды.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.