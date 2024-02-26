Кошка не ест: возможные причины поведения и как с ними справиться

Как понять, почему кошка не съедает всю еду из миски

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда случается так, что даже если миска кошки наполовину наполнена, она всё равно просит корма.

Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это поведение можно объяснить несколькими способами.

Прежде всего, стоит учитывать, что старый корм может перестать быть привлекательным для животного из-за потери свежести. Добавление немного свежего корма может снова привлечь внимание питомца. Также такое поведение может быть следствием избалованности кота, который привык получать пищу по требованию несколько раз в день. Кроме того, кошка может не съедать весь корм в случае, если её питание слишком обильное и монотонное. В этом случае стоит попробовать варьировать рацион и уменьшить порции.

Еда также может оставаться в миске из-за неудобства самой посуды, когда кошка вынуждена задевать своими усами стенки при еде. Это может вызывать дискомфорт из-за чувствительности усов. Проблема также может возникнуть, если миска расположена неудобно, например, в месте с постоянным движением или там, где домочадцы могут беспокоить животное во время еды.