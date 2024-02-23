Как избежать лая собак: основные факторы, которые могут раздражать питомца

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Причины лая собак: что может вызвать реакцию у питомца и как этого избежать

Зоосфера

Если вам кажется, что собаки слишком часто лают на вас, вероятно, причина не в самих питомцах.

Причины лая собак: что может вызвать реакцию у питомца и как этого избежать
Фото: Wikipedia by Phil Sangwell is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Давайте рассмотрим, почему собаки могут лаять на одних людей чаще, чем на других.

Почему собаки могут лаять на вас

Во-первых, собаки могут проявлять агрессию к людям из-за запаха.

Незнакомая вам собака может быть возмущена запахом вашего питомца, кошки или других животных, а также запахами гигиенических средств и тому подобное. Особенно собаки не любят запах алкоголя, поэтому они часто лают на нетрезвых людей. Кроме того, собакам не нравится вызывающее поведение. Если вы привыкли говорить громко и махать руками, собаки могут расценить ваше поведение как угрожающее. Собаки также могут начать лаять на вас, если вы испытываете страх. При испуге у человека увеличивается сердечный ритм, усиливается потоотделение и организм вырабатывает адреналин — все это замечают собаки.

Вы также рискуете быть облаянным, если преступите границы территории, которую собака считает своей.

Если вы заметили на улице бродячую собаку, старайтесь обходить ее стороной на расстоянии 10-15 метров.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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