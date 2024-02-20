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Кинолог Голубев предостерёг хозяев от содержания собаки на цепи

2:33
Зоосфера

Жизнь собаки за городом не должна ограничиваться цепью или привязью — это серьёзное заблуждение. Такой способ содержания может иметь негативные последствия как для владельца, так и для самого питомца. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью "Радио 1".

Кинолог Голубев предостерёг хозяев от содержания собаки на цепи
Фото: Wikipedia by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Независимо от того, как вы видите свою собаку — как друга, партнёра или охранника, она прежде всего живое существо, которому нужно внимание, забота и комфорт. Если вы привязываете своего питомца, это может негативно отразиться на его здоровье и вашем отношении", — подчеркнул кинолог.

Он пояснил, что ограничение свободы движения негативно влияет на здоровье собаки: короткая цепь и отсутствие возможности для прогулок могут навредить её суставам, мышцам и позвоночнику. При хорошем питании без достаточного движения питомец может набрать лишний вес, что может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и обменом веществ. Кроме того, подобный способ содержания может спровоцировать агрессивное поведение собаки.

"Отсутствие должного внимания и социализации превращает вашего питомца в дикое животное, которое будет защищать свою территорию, иногда даже от вас. Собака может начать лаять, пытаться сорваться с цепи, чесать шерсть или, наоборот, стать апатичной и безжизненной. Это может привести к травмам, так как ограничение движения может повредить шею. Кроме того, в случае встречи с диким животным питомец лишается шансов на бегство или скрытие", — добавил собеседник "Радио 1".

Если вы решили, что ваша собака будет жить на улице, лучшим вариантом будет создать для нее просторный вольер. Он должен быть безопасным и комфортным, чтобы питомец мог спрятаться от жары и холода. Важно, чтобы собака могла свободно стоять, вытягиваться и перемещаться в пределах вольера.

Не забывайте и о будке. Она должна быть изготовлена из прочных и качественных материалов, а также подходить по размеру вашей собаке. Рекомендуется утеплить пол, а также надёжно закрыть крышу для защиты от дождя и снега.

Однако даже вольер не освобождает владельца от обязанности ежедневных прогулок со своей собакой. Важно выходить за пределы участка, чтобы питомец мог социализироваться и избавиться от лишней энергии. В противном случае собака может начать беспричинно лаять, нападать на других животных, выть и пытаться прорываться через границы вольера, заключил Голубев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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