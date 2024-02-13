Познайте мир собак: удивительные факты, скрываемые за повседневным

Откройте тайны собачьего мира: удивительные факты о наших любимцах

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Несмотря на длительное сосуществование людей и собак, наша информация о наших преданных спутниках остается неполной.

Фото: Unsplash by Joe Caione

Наши верные питомцы в прошлом вели свободную жизнь диких животных, и поэтому у них присутствуют определенные инстинкты.

Эксперты выделили несколько интересных фактов о собаках:

Всем известно, что у здоровой собаки нос должен быть холодным и влажным. Но зачем природа задумала это? Ответ прост: чтобы животное могло определять направление ветра.

Мало кто осведомлен о том, насколько собаки чувствительны к нашим эмоциям. Наши верные друзья прекрасно отличают радость от грусти, смех от слез. Когда они видят, что мы печалимся, они стремятся поднять нам настроение.

Еще одной удивительной особенностью собак является их уникальный способ идентификации: если для людей это пальцы, то для собак - нос.

В мире признано более 700 пород собак.

Собаки действительно могут почувствовать наличие некоторых заболеваний у своих хозяев, чаще всего онкологические заболевания.

Научные исследования показывают, что ответственные владельцы собак реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Собаки относятся к своим хозяевам с такой же теплотой и преданностью, как маленькие дети к своим родителям.