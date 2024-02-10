В зоопарке свинья напала на ребенка. Что скрывают владельцы?

Россельхознадзор выявил проблемы после нападения свиньи на ребенка в контактном зоопарке

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Россельхознадзор выявил нарушения в контактном зоопарке на улице Елизарова в Томске после жалоб посетителей в социальных сетях. В Telegram-канале "Регион-70 Томск" было опубликовано сообщение о нападении свиньи на ребенка, пытавшегося покормить ее через окно.

Фото: openverse by Elsie esq. is licensed under CC BY 2.0

Мать пострадавшего обратилась в Роспотребнадзор, утверждая, что сотрудники зоопарка не вернули ей деньги за билет, а работу продолжили после инцидента, в результате чего еще двое детей получили укусы животных. Региональное Управление Россельхознадзора выдало предупреждение владельцу зоопарка и потребовало обеспечить безопасные условия для контакта посетителей с животными. Об этом сообщает Аргументы и факты – Томск.

В противном случае информация о нарушениях будет передана в прокуратуру. Представители зоопарка в соцсетях пообещали закрыть окно в вольере свиньи и попросили родителей более внимательно следить за детьми.