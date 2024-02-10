В зоопарке свинья напала на ребенка. Что скрывают владельцы?

Россельхознадзор выявил нарушения в контактном зоопарке на улице Елизарова в Томске после жалоб посетителей в социальных сетях. В Telegram-канале "Регион-70 Томск" было опубликовано сообщение о нападении свиньи на ребенка, пытавшегося покормить ее через окно.
Мать пострадавшего обратилась в Роспотребнадзор, утверждая, что сотрудники зоопарка не вернули ей деньги за билет, а работу продолжили после инцидента, в результате чего еще двое детей получили укусы животных. Региональное Управление Россельхознадзора выдало предупреждение владельцу зоопарка и потребовало обеспечить безопасные условия для контакта посетителей с животными. Об этом сообщает Аргументы и факты – Томск.
В противном случае информация о нарушениях будет передана в прокуратуру. Представители зоопарка в соцсетях пообещали закрыть окно в вольере свиньи и попросили родителей более внимательно следить за детьми.
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