Кошки могут присниться тем, кто мог бы стать их хозяином, но так и не стал: рассказываем, почему

Издавна человек восхищался интеллектом и изяществом кошек: в многих культурах они были объектом особого внимания и уважения.
Нанесение вреда кошке считается неблагоприятным знаком: за это действие приходится платить высокую цену.
Неудивительно, что многие видят этих животных во сне.
Специалисты объясняют, почему так происходит и что означают эти сновидения. Встреча с кошкой во сне может быть просто следствием вашей привязанности к этому животному, а сон лишь отражает ваши симпатии и желания. Многие мечтают завести кошку, но не могут по различным причинам. В таком случае прекрасные создания могут появиться во сне у их потенциальных, но неосуществившихся хозяев.
Также сон может отражать наши скрытые желания. Кошки умны, независимы и горделивы. Возможно, вы также стремитесь к этим качествам в реальной жизни, а животное является символом этой стремительности.
Народные представления относительно кошек более категоричны. Считается, что их присутствие во сне предвещает неприятности.
Например, трехцветная кошка может предвестить измену у замужней женщины, указывая на то, что муж задумывает изменить с молодой дамой.
Котята во сне могут предсказывать мелкие неприятности, с которыми придется бороться продолжительное время.
Если вы видите кошку перед поездкой или важными переговорами, возможно, стоит пересмотреть свои планы.
Также не самым благоприятным знаком будет увидеть грациозную кошку перед свадьбой: кто-то из молодоженов может быстро покинуть семью.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.