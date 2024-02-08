Кошки могут присниться тем, кто мог бы стать их хозяином, но так и не стал: рассказываем, почему

Почему мы видим кошек во сне: смысл и интерпретация сновидений

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Издавна человек восхищался интеллектом и изяществом кошек: в многих культурах они были объектом особого внимания и уважения.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Нанесение вреда кошке считается неблагоприятным знаком: за это действие приходится платить высокую цену.

Неудивительно, что многие видят этих животных во сне.

Специалисты объясняют, почему так происходит и что означают эти сновидения. Встреча с кошкой во сне может быть просто следствием вашей привязанности к этому животному, а сон лишь отражает ваши симпатии и желания. Многие мечтают завести кошку, но не могут по различным причинам. В таком случае прекрасные создания могут появиться во сне у их потенциальных, но неосуществившихся хозяев.

Также сон может отражать наши скрытые желания. Кошки умны, независимы и горделивы. Возможно, вы также стремитесь к этим качествам в реальной жизни, а животное является символом этой стремительности.

Народные представления относительно кошек более категоричны. Считается, что их присутствие во сне предвещает неприятности.

Например, трехцветная кошка может предвестить измену у замужней женщины, указывая на то, что муж задумывает изменить с молодой дамой.

Котята во сне могут предсказывать мелкие неприятности, с которыми придется бороться продолжительное время.

Если вы видите кошку перед поездкой или важными переговорами, возможно, стоит пересмотреть свои планы.

Также не самым благоприятным знаком будет увидеть грациозную кошку перед свадьбой: кто-то из молодоженов может быстро покинуть семью.