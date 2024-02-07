Какие питомцы подходят знакам зодиака: советы от астрологов

Зодиак и выбор домашнего питомца: что подходит вашему знаку

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хотя кошки являются очаровательными и ласковыми существами, не каждому человеку они подходят и могут привести к дружелюбным отношениям. Некоторые знаки зодиака просто не совместимы с "пушистыми" друзьями.

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Прежде чем принимать решение о заведении котенка, стоит взвесить свои предпочтения и обратить внимание на других возможных питомцев.

Близнецам . Вместе с кошкой этот знак зодиака может стать излишне агрессивным и чувствовать перепады настроения. Астрологи советуют Близнецам обратить внимание на попугаев, которые могут стать интересными собеседниками и приятным времяпрепровождением.

. Вместе с кошкой этот знак зодиака может стать излишне агрессивным и чувствовать перепады настроения. Астрологи советуют Близнецам обратить внимание на попугаев, которые могут стать интересными собеседниками и приятным времяпрепровождением. Дева . Представители этого знака обычно склонны к чистоте, поэтому шерсть и беспорядок, создаваемые кошками, могут нарушить их уют и настроение. Если Дева все же решит завести кота, то, возможно, стоит обратить внимание на породу сфинксов.

. Представители этого знака обычно склонны к чистоте, поэтому шерсть и беспорядок, создаваемые кошками, могут нарушить их уют и настроение. Если Дева все же решит завести кота, то, возможно, стоит обратить внимание на породу сфинксов. Скорпион . Кошки не всегда хорошо уживаются со Скорпионами, и чаще всего только черные кошки находят с ними общий язык. Астрологи рекомендуют этому знаку зодиака обратить внимание на канареек, насекомых или даже рептилий для того, чтобы привлечь удачу и финансовую стабильность.

. Кошки не всегда хорошо уживаются со Скорпионами, и чаще всего только черные кошки находят с ними общий язык. Астрологи рекомендуют этому знаку зодиака обратить внимание на канареек, насекомых или даже рептилий для того, чтобы привлечь удачу и финансовую стабильность. Овен. Собаки чаще вызывают симпатию у Овнов, чем кошки, и последние могут почувствовать это недовольство. Идеальным выбором питомца для этого знака зодиака может стать ротвейлер.