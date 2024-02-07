Какие питомцы подходят знакам зодиака: советы от астрологов

Хотя кошки являются очаровательными и ласковыми существами, не каждому человеку они подходят и могут привести к дружелюбным отношениям. Некоторые знаки зодиака просто не совместимы с "пушистыми" друзьями.
Фото: Own work by Mr.UmerFarooq is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Прежде чем принимать решение о заведении котенка, стоит взвесить свои предпочтения и обратить внимание на других возможных питомцев.
Близнецам. Вместе с кошкой этот знак зодиака может стать излишне агрессивным и чувствовать перепады настроения. Астрологи советуют Близнецам обратить внимание на попугаев, которые могут стать интересными собеседниками и приятным времяпрепровождением.
Дева. Представители этого знака обычно склонны к чистоте, поэтому шерсть и беспорядок, создаваемые кошками, могут нарушить их уют и настроение. Если Дева все же решит завести кота, то, возможно, стоит обратить внимание на породу сфинксов.
Скорпион. Кошки не всегда хорошо уживаются со Скорпионами, и чаще всего только черные кошки находят с ними общий язык. Астрологи рекомендуют этому знаку зодиака обратить внимание на канареек, насекомых или даже рептилий для того, чтобы привлечь удачу и финансовую стабильность.
Овен. Собаки чаще вызывают симпатию у Овнов, чем кошки, и последние могут почувствовать это недовольство. Идеальным выбором питомца для этого знака зодиака может стать ротвейлер.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ