Лысые кошки и аллергия: что скрывают заводчики, предупреждают специалисты

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Аллергия на кошек: правда о безопасности лысых пород от медиков

1:05
Зоосфера

Медики опровергли распространённое заблуждение о том, что лысые породы кошек безопасны для людей с аллергией.

Аллергия на кошек: правда о безопасности лысых пород от медиков
Фото: commons.wikimedia. org by Dmitry Makeev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На самом деле это далеко не всегда так, и эти животные могут вызвать у аллергиков не менее сильную реакцию. Причиной этого может быть не только густая шерсть, как многие думают.

Следует помнить, что аллергия может возникнуть не только на шерсть животного. Организм человека может реагировать на слюну, частицы эпителия животного, а также на мускусные выделения у кошек.

Не стоит полагаться на утверждения заводчиков о безопасности лысых пород кошек. Животное не может быть гипоаллергенным; скорее наоборот, они могут вызвать ещё более сильную аллергическую реакцию, ведь отсутствие шерсти лишает защиты от других возможных раздражителей.

Известно, что кошки любят тереться мордочкой о своего хозяина или мебель, помечая территорию с помощью мускусных желез, выделяющих определённый секрет, который может вызвать аллергическую реакцию.

Поэтому не стоит верить в существование гипоаллергенных пород кошек.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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