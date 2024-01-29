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Эмоциональные связи с кошками: любовь, привязанность и чувства

Кошачьи чувства: между гордостью и глубокой привязанностью

1:01
Зоосфера

Все обладатели кошек безмерно любят своих привлекательных домашних питомцев, но насколько эта любовь взаимна?

Кошачьи чувства: между гордостью и глубокой привязанностью
Фото: Wikipedia by Nirzar Pangarkar nirzar is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Многие считают, что с кошками у них выработалась эмоциональная связь, включающая в себя чувства любви и привязанности.

Другие утверждают, что кошки не способны к глубоким эмоциям по отношению к людям, так как они по своей природе являются гордыми и независимыми существами. На самом деле, у кошек существуют сильные чувства к своим владельцам, хотя они не всегда проявляют их явно.

Тем не менее, домашние питомцы всегда переживают, когда остаются одни, испытывая серьезный стресс.

Поэтому нельзя считать кошек бездушными и равнодушными. Хотя они не будут прыгать от радости при возвращении хозяина, как собаки, это не означает, что им все равно.

Если кошка идет вам навстречу, это свидетельство ее глубокой привязанности.

Поэтому владельцам не следует оставлять своих питомцев в одиночестве слишком долго: кошки действительно переживают этот момент разлуки.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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