Лучшие породы собак для квартиры: как выбрать идеального питомца для вашей семьи

Перед тем как завести себе питомца, необходимо тщательно подойти к выбору породы и решить, какому типу собаки будет комфортно в вашем доме или квартире.
Для тех, кто сомневается, предоставляется список из шести самых востребованных и неприхотливых пород собак, которые чувствуют себя отлично в многоквартирных домах.
Пудель
Пудель отлично подходит для тех, кто стремится научить своего питомца различным командам. С легкостью поддается дрессировке, эта порода не требует излишнего внимания, не привередлива в питании и легко общается с людьми различного характера.
Такса
Владельцам небольших квартир подойдет такса. Дружелюбная и любящая игры, она хорошо ладит с детьми.
Чихуахуа
Эта порода прекрасно вписывается в семьи военных или тех, кто постоянно меняет место жительства. Чихуахуа легко адаптируются к новым условиям, могут ограничиваться короткими прогулками или даже обходиться без них. Они являются преданными компаньонами с большим сердцем.
Французский бульдог
Несмотря на их небольшие размеры и отсутствие агрессии, французские бульдоги всегда находятся на страже и защищают своих хозяев. Они чувствуют себя комфортно в городской среде, легко переносят стрессы и могут жить даже в сложных условиях.
Шпиц
Дети обожают эту пушистую и игривую породу. Шпицы отличаются отменным слухом и смелым характером, а также легко поддаются дрессировке. Они прекрасно вписываются в семейную обстановку.
Йоркширский терьер
Девушки предпочитают эту породу, благодаря их изящной внешности и легкости обитания в квартире. Если вы любите заботиться о внешнем виде своего питомца, йорк — отличный выбор.
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