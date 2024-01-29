Лучшие породы собак для квартиры: как выбрать идеального питомца для вашей семьи

Как выбрать идеальную породу собаки для жизни в многоквартирном доме: список востребованных питомцев

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Перед тем как завести себе питомца, необходимо тщательно подойти к выбору породы и решить, какому типу собаки будет комфортно в вашем доме или квартире.

Фото: https://oir.mobi/

Для тех, кто сомневается, предоставляется список из шести самых востребованных и неприхотливых пород собак, которые чувствуют себя отлично в многоквартирных домах.

Пудель

Пудель отлично подходит для тех, кто стремится научить своего питомца различным командам. С легкостью поддается дрессировке, эта порода не требует излишнего внимания, не привередлива в питании и легко общается с людьми различного характера.

Такса

Владельцам небольших квартир подойдет такса. Дружелюбная и любящая игры, она хорошо ладит с детьми.

Чихуахуа

Эта порода прекрасно вписывается в семьи военных или тех, кто постоянно меняет место жительства. Чихуахуа легко адаптируются к новым условиям, могут ограничиваться короткими прогулками или даже обходиться без них. Они являются преданными компаньонами с большим сердцем.

Французский бульдог

Несмотря на их небольшие размеры и отсутствие агрессии, французские бульдоги всегда находятся на страже и защищают своих хозяев. Они чувствуют себя комфортно в городской среде, легко переносят стрессы и могут жить даже в сложных условиях.

Шпиц

Дети обожают эту пушистую и игривую породу. Шпицы отличаются отменным слухом и смелым характером, а также легко поддаются дрессировке. Они прекрасно вписываются в семейную обстановку.

Йоркширский терьер

Девушки предпочитают эту породу, благодаря их изящной внешности и легкости обитания в квартире. Если вы любите заботиться о внешнем виде своего питомца, йорк — отличный выбор.