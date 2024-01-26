Любовь и ревность у собак: как понять и преодолеть чувства верного друга

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не только люди могут испытывать чувство ревности: любой домашний питомец может испытывать это.

Фото: Wikipedia by Dean Wissing is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако объяснить человеческие эмоции легко: мы опасаемся потерять своего партнера и готовы "бороться" за его внимание.

Что же толкает собаку на похожие чувства? Как оказалось, мы в этом с ними очень похожи.

Преданный пес любит своего хозяина чрезвычайно сильно: общеизвестно, что собака готова пожертвовать своей жизнью ради любимого человека.

Поэтому животное не желает "делиться" нами с другими питомцами или даже людьми.

Часто бывает так, что пес сильно ревнует новорожденного. Собака долгое время была единственной, с кем вы проводили время, проявляли заботу и уделяли внимание.

Поэтому животное просто боится, что кто-то может занять его место.

К тому же, собакам не нравится делиться.

Однако со временем пес привыкнет к новому члену семьи. Важно для хозяина показать в этот момент, что он по-прежнему любит свою собаку и не готовит ей замену.