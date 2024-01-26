Любовь и ревность у собак: как понять и преодолеть чувства верного друга

Не только люди могут испытывать чувство ревности: любой домашний питомец может испытывать это.
Однако объяснить человеческие эмоции легко: мы опасаемся потерять своего партнера и готовы "бороться" за его внимание.
Что же толкает собаку на похожие чувства? Как оказалось, мы в этом с ними очень похожи.
Преданный пес любит своего хозяина чрезвычайно сильно: общеизвестно, что собака готова пожертвовать своей жизнью ради любимого человека.
Поэтому животное не желает "делиться" нами с другими питомцами или даже людьми.
Часто бывает так, что пес сильно ревнует новорожденного. Собака долгое время была единственной, с кем вы проводили время, проявляли заботу и уделяли внимание.
Поэтому животное просто боится, что кто-то может занять его место.
К тому же, собакам не нравится делиться.
Однако со временем пес привыкнет к новому члену семьи. Важно для хозяина показать в этот момент, что он по-прежнему любит свою собаку и не готовит ей замену.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.