Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 объективные причины, почему грецкий орех не плодоносит, а изображает из себя березу
Галкин назвал гадким поведение Козловского и Ахеджаковой
В ООН назвали «пыткой» казнь преступника азотом в США
Ленивые голубцы получаются очень сочными
Учёные выдвинули гипотезу пингвиньего детоубийства
Озеленение интерьеров. Почему это делать стоит
Хирург Умнов заявил, что водка провоцирует рак половых органов
Мать упавшей фигуристки Симоновой назвала чудом её лёгкое сотрясение
В кинопрокат вышла новая экранизация "Мастера и Маргариты"

Любовь и ревность у собак: как понять и преодолеть чувства верного друга

1:01
Зоосфера

Не только люди могут испытывать чувство ревности: любой домашний питомец может испытывать это.

Любовь и ревность у собак: как понять и преодолеть чувства верного друга
Фото: Wikipedia by Dean Wissing is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако объяснить человеческие эмоции легко: мы опасаемся потерять своего партнера и готовы "бороться" за его внимание.

Что же толкает собаку на похожие чувства? Как оказалось, мы в этом с ними очень похожи.

Преданный пес любит своего хозяина чрезвычайно сильно: общеизвестно, что собака готова пожертвовать своей жизнью ради любимого человека.

Поэтому животное не желает "делиться" нами с другими питомцами или даже людьми.

Часто бывает так, что пес сильно ревнует новорожденного. Собака долгое время была единственной, с кем вы проводили время, проявляли заботу и уделяли внимание.

Поэтому животное просто боится, что кто-то может занять его место.

К тому же, собакам не нравится делиться.

Однако со временем пес привыкнет к новому члену семьи. Важно для хозяина показать в этот момент, что он по-прежнему любит свою собаку и не готовит ей замену.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Уникальный финский порт остался без клиентов. И здесь тоже "рука Москвы"
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рынку жилья в России предрекли крах
Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев Визит Путина в Калининград сильно перепугал Прибалтику и НАТО Дмитрий Плотников ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
ТОП-7 надежных кроссоверов, которые прошли тест времени
ТОП-7 надежных кроссоверов, которые прошли тест времени
Последние материалы
Автоэксперт Сажин: электромобили вряд ли в ближайшее время вытеснят машины с ДВС
NYT: Киллиан Мёрфи "немного в шоке" от первой номинации на "Оскар"
Переставьте ваш Wi-Fi роутер: три места, где он работает хуже
Финский политик Налли предлагает расстреливать нелегальных мигрантов на границе с Россией
Риелтор Апрелев посоветовал положить деньги на депозит вместо покупки жилья сейчас
Глава МАГАТЭ заявил о "реальной угрозе" большой ядерной аварии на ЗАЭС
Скин-сайклинг: что думает дерматолог о новом тренде в уходе за кожей
Секреты гармоничных отношений с кошкой: особенности восприятия, которые важно учитывать для заботливых владельцев
Около 10 млн жителей Украины стали беженцами
Эта запеканка с брокколи придётся вам по вкусу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников