Кошачья любовь: пять советов для создания гармонии в вашем доме

Получение любви от своих кошек представляет определенные трудности для их владельцев, так как эти домашние питомцы проявляют более независимое поведение.
Для достижения теплых отношений с вашей кошкой и укрепления искренних чувств, следует учесть следующие пять советов:
1.Приобретение маленького котенка — отличный способ установить особо близкие отношения. Возьмите котенка в возрасте до трех месяцев, ибо в этот период он будет воспринимать вас практически как свою мать.
2.Качественное питание имеет ключевое значение для заботы о вашей кошке. Выбирайте корм, который устраивает ее вкусовые предпочтения. Обеспечивайте питомца чистой питьевой водой.
3.Игры играют важную роль в жизни котят. Приобретайте игрушки как для индивидуальных, так и для совместных развлечений.
4.Для того чтобы стать главным хозяином кошки, уделяйте ей достаточное внимание и обеспечивайте комфорт. Помните, что кошки выбирают только одного "главного" хозяина, которому они искренне демонстрируют свою привязанность.
5.Избегайте грубых ошибок в воспитании. Кошки не терпят физического насилия и не любят громких звуков, поэтому уделяйте внимание правильному и мягкому обучению.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.